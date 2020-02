Les détaillants doivent couper les gadgets pour prospérer à l’ère du commerce électronique – Econsultancy

Le shopping est une expérience multisensorielle. À cet égard, le «monde réel» l’emporte sur le commerce électronique.

Je suppose que c’est pourquoi Topshop a mis une diapositive dans son magasin d’Oxford Street, ou pourquoi Sephora a mis une diapositive dans son magasin de Barcelone, ou pourquoi Selfridge a mis une diapositive dans son café.

Les milléniaux aiment les expériences, non? En particulier, la recherche doit montrer, ils aiment glisser. Peut-être qu’ils le font; mais probablement pas autant que les magasins aiment vendre des trucs.

Ces histoires font la une des journaux et attirent les gens par leur nouveauté, elles ont donc un impact immédiat.

Néanmoins, une recherche Google Actualités de «diapositive de magasin de vente au détail» indique à l’autre réalité plus urgente à laquelle la plupart des magasins sont confrontés aujourd’hui.

«Glissement des ventes au détail au Royaume-Uni» «JC Penney partage la diapositive»; «Les revenus du commerce de détail à Hong Kong glissent» et les gros titres déprimants continuent page après page.

Les gadgets ne nous sortiront pas de celui-ci.

Alors, comment le commerce physique peut-il prospérer à l’ère du commerce électronique?

Comme de nombreux observateurs de l’industrie l’ont noté, les consommateurs ne disent plus qu’ils envisagent de faire des «achats en ligne»; c’est juste du “shopping” de nos jours.

Cependant, si vous voulez comprendre les gens, vous devez faire attention à leurs actions, pas à leurs paroles.

Bien sûr, les gens n’ont plus de démarcation linguistique ferme entre les achats en ligne et hors ligne, mais ils maintiennent une distinction comportementale importante entre eux. Sinon, nous ferions tous nos courses en ligne. Comme Amazon l’a découvert, nous voulons plus que de la commodité et quelques photos de produits lorsqu’il s’agit de choisir nos légumes.

De plus, bien que le commerce électronique continue de compromettre les ventes des magasins de détail physiques, il ne représentait encore que 14% du total des ventes au détail mondiales en 2019.

La technologie, souvent accusée de l’effondrement du commerce de détail physique, peut en fait rajeunir l’industrie – si elle est utilisée pour accentuer les atouts durables du commerce de détail. Plus important encore, la technologie peut aider à remédier aux faiblesses éternelles du commerce de détail et à résoudre de véritables problèmes de consommation.

Par exemple, les trois problèmes que j’ai décrits ci-dessous.

Service personnalisé

La recherche Epsilon a révélé que 31% des clients sont satisfaits du service personnalisé qu’ils reçoivent lors de leurs achats dans des magasins physiques. Ce n’est pas génial, mais c’est beaucoup plus que les 14% qui ont dit la même chose des achats en ligne.

La technologie contribuera à améliorer les scores de satisfaction du commerce électronique. Pourquoi ne devrait-il pas en être de même pour l’expérience en magasin?

Nous ne devons pas remplacer les assistants de magasin par des robots (pas encore, de toute façon); au lieu de cela, nous pouvons leur fournir les données dont ils ont besoin pour fournir un meilleur service. Certaines entreprises agissent sur cette idée aujourd’hui.

Le détaillant canadien de vêtements pour hommes Frank And Oak a fait ses débuts en ligne, mais a depuis ouvert une gamme de magasins de brique et de mortier. Lorsqu’un client fréquent s’approche du magasin, une balise avertit les membres du magasin et ils peuvent lui préparer une tasse de café. Une fois dans le magasin, ils peuvent utiliser les données historiques du client pour faire des recommandations de produits.

Frank And Oak suit un chemin bien tracé; de nombreux détaillants axés sur le numérique sont entrés dans le «monde réel» des magasins au cours des dernières années. Mais là où d’autres l’ont fait avec un manque d’imagination qui dément leur statut de «perturbateur» autoproclamé, Frank And Oak excelle dans sa compréhension de l’interaction entre sa présence en ligne et hors ligne. Il ne sert à rien d’utiliser les deux dans le même but. S’il s’agit de transactions froides et difficiles, le commerce électronique prendra les ventes et les magasins deviendront redondants.

Le magasin est un endroit pour essayer de nouvelles tenues et passer généralement un certain temps à naviguer. Le client peut finir par faire son achat en ligne, mais l’entreprise se concentre sur les ventes globales. Les emplacements physiques peuvent apporter une contribution significative sans conclure chaque vente qu’ils commencent à entretenir.

Un certain nombre d’autres détaillants ont exploité cette relation changeante entre le physique et le numérique, en offrant la possibilité d’acheter en ligne et de retirer en magasin. Cela corrige une faiblesse du commerce électronique; toute sa commodité a un coût environnemental.

Le parcours du consommateur est en constante évolution, mais il contient les mêmes désirs et exigences en cours de route. Les magasins et les sites Web peuvent s’adapter pour répondre à ces besoins et en récolter les fruits.

Aider les clients à acheter des trucs

La plupart des articles sur l’avenir de la vente au détail en magasin se concentrent sur les gadgets de haute technologie qui font ressembler Amazon Go à une mercerie médiévale.

Les robots rouleront dans les allées, l’inventaire se gèrera et nous n’aurons qu’à montrer nos visages aux caméras pour effectuer un achat.

Tout cela semble passionnant et cela fait certainement plaisir aux détaillants, mais est-ce ce que veulent les acheteurs? Heureusement, certains magasins ont adopté une approche plus judicieuse.

Je passe un peu de temps à Séville (quelqu’un doit le faire, hein?) Et des boutiques Dia & Go ont fait leur apparition dans la ville. Dia & Go a commencé comme un petit essai à Madrid en 2018 par la chaîne de supermarchés Dia, mais sa popularité instantanée a prouvé l’appétit des consommateurs pour le concept.

Essentiellement, ce sont de petits magasins avec des stations libre-service et une sélection fréquemment mise à jour d’options de produits frais.

Ces magasins sont instructifs; pas tant pour la technologie qu’ils ont mise en œuvre, mais plutôt pour la technologie qu’ils ont supprimée.

Dia & Go a introduit la technologie de reconnaissance faciale de style chinois dans deux magasins en 2019, afin de fournir des recommandations personnalisées et un paiement transparent pour les clients. Cependant, ils ont constaté que la technologie n’apportait pas un bon rapport qualité-prix et, dans certains cas, ne fonctionnait tout simplement pas aussi bien.

À ce titre, ils ont recherché d’autres options, notamment des cartes de membre qui collectent des données sur les habitudes des acheteurs et envoient des bons via une application mobile.

Les magasins attirent un public plus jeune que les autres chaînes de supermarchés et considèrent les cafés comme leur principale concurrence dans les centres-villes. L’expérience de chaque ville est adaptée en fonction de la façon dont les acheteurs utilisent les magasins.

Par exemple, dans certains endroits, les clients veulent presser leur propre jus d’orange, d’autres veulent des sandwichs et du café. Ces informations peuvent ensuite éclairer la disposition des marchandises des magasins. La technologie de Dia & Go réside en arrière-plan, par exemple dans la gestion des stocks et la collecte des commentaires des clients. Cela permet également de conserver une quantité maigre de stock sur les étagères.

Il existe aujourd’hui plus de 60 succursales Dia & Go et la société continue de convertir ses anciens magasins en ce format agréable pour le millénaire. Il a résisté à la tendance au déclin des rues en utilisant la technologie pour offrir ce que le client recherche vraiment. Dans ce cas, ils veulent acheter de la nourriture et continuer leur chemin.

Quelle innovation. Cela pourrait bien faire son chemin.

Trouver le bon produit

Nous avons tous connu une paralysie décisionnelle lors de nos achats. Il y a une abondance d’options et peu de conseils sur ce qu’il faut choisir. Parfois, nous ne faisons tout simplement pas de choix.

Les achats en ligne peuvent être déroutants et déroutants, mais il est toujours plus facile de cliquer dans les allées que de les parcourir à pied.

Les détaillants en ligne comme la société de vêtements pour hommes Thread utilisent l’intelligence artificielle pour organiser un flux de recommandations pour chaque client, ce qui semble certainement être l’avenir du magasinage de vêtements en ligne. Si c’est vraiment l’âge de l’assistance, les marques devraient utiliser nos données pour être vraiment utiles.

De retour dans le monde hors ligne, nous pouvons bien sûr demander à un assistant de magasin ces conseils.

Il y a deux mentalités dans lesquelles nous abordons ce scénario: ouvert et fermé. Dans un esprit ouvert, nous sommes réceptifs aux idées et nous ne savons pas entièrement ce que nous recherchons. Cela engloberait l’exemple de Frank And Oak ci-dessus. Dans un état d’esprit fermé, nous voulons juste acheter quelque chose et passer à autre chose. Pour cela, voir Dia & Go ci-dessus.

Le nouveau magasin phare adidas LDN à Londres parvient à répondre aux deux très efficacement. J’ai rendu visite à son ouverture pour voir de quoi il s’agissait.

Pour les navigateurs occasionnels, il y a des possibilités de selfie, des écrans géants et des assistants d’atelier brandissant des tablettes partout. J’ai parlé à l’un de ces derniers et il m’a dit qu’il y avait 11 bouteilles en plastique recyclées dans une paire de baskets adidas. J’ai demandé si ce nombre fluctuait beaucoup et il a répondu: «Cela dépend de la taille des chaussures, mon pote. De plus grandes chaussures, plus de bouteilles. »Assez juste.

Pour le client averti, l’application adidas offre la possibilité de faire livrer les articles dans la taille demandée, où que le client se trouve dans le magasin. Il y a aussi une station de course pour essayer de nouvelles baskets avant d’acheter, qui fournit des informations sur l’adéquation du produit.

La technologie permet au client de contrôler ses interactions avec les produits et le personnel en magasin, tout en l’aidant à prendre de meilleures décisions.

En résumé

La principale question qui se pose aux détaillants lorsqu’ils envisagent leurs magasins est: «Pourquoi mon client visiterait-il le magasin plutôt que d’acheter en ligne?»

Il y a cependant des nuances à cette question franche. Une diapositive ou un casque de réalité virtuelle peut inciter le client à visiter le magasin, sans avoir aucun impact sur sa propension à effectuer un achat.

La technologie offre la possibilité de tirer parti des raisons pour lesquelles les gens visitent les magasins, tout en créant de nouveaux rôles pour ces espaces physiques. Ce n’est pas que les gens ne veuillent pas magasiner dans les magasins; ils ne veulent tout simplement pas acheter dans des magasins ennuyeux lorsque le monde en ligne propose les mêmes produits avec plus de commodité.

Une nouvelle génération de détaillants constate que la technologie n’a pas besoin de prendre le devant de la scène pour jouer un rôle central. Souvent, il a le plus grand impact en arrière-plan, permettant aux clients de vivre les expériences sensorielles du shopping depuis toujours.