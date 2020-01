Les détaillants dominent dans le nombre croissant d’entreprises en difficulté

Au cours des 5 dernières années, la proportion d’entreprises en difficulté financière est passée de 19% à 21%, tandis que celles identifiées comme en difficulté sont restées assez stables à 4%. (Image: PA)

// Le commerce de détail arrive en tête du classement des entreprises les plus stressées / en détresse, selon KPMG

// Dans l’ensemble, 1/5 des entreprises britanniques sont en situation de crise financière, avec plus de 1 000 entreprises en situation de détresse aiguë

// Cela concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions de livres sterling

Les détaillants représentent la part du lion du nombre total d’entreprises qui ont subi le plus de stress ou de détresse au cours des dernières années, selon de nouvelles recherches.

La pratique de restructuration de KPMG a révélé que, globalement, une entreprise britannique sur cinq est financièrement stressée, avec plus de 1 000 entreprises en situation de détresse aiguë.

L’analyse s’est concentrée sur les dépôts de comptes de toutes les entreprises britanniques dont les revenus dépassaient 10 millions de livres sterling sur une période de cinq ans jusqu’à la fin de 2018.

Cette période a vu le nombre d’entreprises passer de 22000 en 2014 à 27000 en 2018.

Pour chaque dossier, KPMG a analysé une série de paramètres, notamment les performances et la rentabilité des transactions, les flux de trésorerie et les liquidités, et le levier d’endettement – qui ont ensuite été combinés pour produire un score permettant d’identifier les tensions et les difficultés financières.

Au cours des cinq années, la proportion d’entreprises en difficulté financière est passée de 19% à 21%, tandis que celles identifiées comme en difficulté sont restées assez stables à 4%.

Cependant, la croissance globale du nombre d’entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 10 millions de livres sterling au cours de ces cinq années signifie qu’en termes absolus, les entreprises britanniques en situation de crise financière sont passées d’environ 4300 en 2014 à 5700 en 2018 – un taux de croissance annuel composé. de 7,7%.

Les entreprises en détresse financière plus aiguë sont passées d’un peu moins de 800 en 2014 à près de 1 100 en 2018, soit une croissance annuelle composée de 8,9%.

“Alors que le nombre d’entreprises générant des revenus de plus de 10 millions de livres sterling a fortement augmenté au cours des cinq dernières années – ce qui met en évidence la force sous-jacente de l’économie britannique – il ne fait aucun doute qu’une telle croissance peut entraîner des défis importants”, a déclaré le chef de la restructuration de KPMG. Dit Blair Nimmo.

Il a ajouté: «Lorsque nous parlons de« stress », nous entendons généralement les sociétés qui ont pu connaître des cas de flux de trésorerie ou de fonds de roulement négatifs, de défaut de remboursement de leur dette ou avec un ratio d’endettement élevé.

«Pris individuellement, tout peut être relativement gérable. Cependant, une accumulation de ces facteurs peut indiquer qu’une entreprise vire vers la détresse – et peut-être l’insolvabilité. »

L’analyse de KPMG révèle que, en termes de volume simple, le secteur qui porte le plus grand nombre d’entreprises en difficulté et en détresse financière est le commerce de détail.

Viennent ensuite les loisirs et l’hôtellerie, le bâtiment et la construction, la fabrication industrielle et la production grand public.

“Le fait que les entreprises en contact avec les consommateurs, telles que les détaillants, les entreprises de loisirs et celles du secteur des produits de grande consommation dominent notre analyse des entreprises en situation de stress et de détresse ne sera pas une surprise”, a déclaré Nimmo.

«L’attitude des consommateurs à l’égard des dépenses reste dans un état de grande mutation. Nous avons toujours plus de choix sur quoi dépenser notre argent et où le dépenser, tout en restant prudents, sans doute en raison de la croissance lente des salaires et de l’incertitude économique plus large.

«Mélangez la confiance fragile des consommateurs avec le fardeau des loyers élevés, des tarifs commerciaux et des coûts de main-d’œuvre accrus, et il est clair que nombre de ceux qui opèrent dans la rue principale continueront de faire la distinction entre le stress et la détresse au cours de l’année à venir.»

