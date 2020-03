Les détaillants exhortent les acheteurs à cesser de stocker en raison de l’épidémie de coronavirus

Les détaillants ont dit qu’il y avait suffisamment d’articles si “tout le monde travaille ensemble”

Les épiciers du Royaume-Uni ont exhorté les acheteurs à faire preuve de considération lors de leurs achats, car l’épidémie de coronavirus a conduit nombre d’entre eux à stocker inutilement.

Dans une lettre conjointe, les détaillants ont dit aux consommateurs de faire attention à leurs achats, afin que d’autres puissent également acheter les articles nécessaires.

Les détaillants ont déclaré qu’il y avait suffisamment d’articles si «tout le monde travaille ensemble».

De nombreux épiciers comme Tesco et Aldi ont déjà commencé à rationner les ventes de certains produits pour éviter qu’ils ne se vendent complètement.

Comme nous avons constaté une demande sans précédent dans notre gamme, nous limiterons les achats des clients à quatre unités sur tous les produits afin de garantir à tous nos clients la possibilité de les acheter. Nous vous remercions tous pour votre patience pendant cette période. (2/2)

Dans la lettre, les détaillants affirment que les services en ligne et par clic sont à «pleine capacité» et que le personnel et les fournisseurs «travaillent jour et nuit pour nourrir la nation».

Les détaillants affirment qu’ils travaillent «en étroite collaboration» avec le gouvernement et les fournisseurs pour effectuer davantage de livraisons aux magasins.

“Nous comprenons vos préoccupations, mais acheter plus que nécessaire peut parfois signifier que d’autres se retrouveront sans”, ont-ils écrit.

Parallèlement, la PDG de BRC, Helen Dickinson, a déclaré: «Face à une demande sans précédent en raison du coronavirus, les détaillants de produits alimentaires se sont réunis pour demander à leurs clients de s’entraider pour s’assurer que tout le monde puisse accéder aux produits dont ils ont besoin.»

Les acheteurs ont vidé les rayons des supermarchés alors que les craintes grandissent face à la propagation du coronavirus.

Les articles tels que le papier hygiénique, le désinfectant pour les mains, les pâtes et les aliments en conserve sont parmi ceux qui ont été vendus.

De plus, Boots et Asda limitent les ventes de désinfectants pour les mains à deux bouteilles par personne.

Le Premier ministre Boris Johnson a exhorté les gens à «se comporter de manière responsable et à penser aux autres» au milieu de l’épidémie.

La nouvelle survient après que les supermarchés britanniques ont déclaré qu’ils avaient du mal à faire face à l’augmentation rapide des commandes en ligne.

L’épicier en ligne Ocado a vu son site Web et son application s’écraser plusieurs fois vendredi alors que les acheteurs se précipitaient pour magasiner en ligne dans le but de s’isoler.

