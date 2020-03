Les développeurs prévoient le lancement de TON sans la participation de Telegram

Une ordonnance d’un tribunal américain. USA Cela a peut-être empêché Telegram de lancer sa blockchain, mais cela ne signifie pas que d’autres ne le peuvent pas.

C’est ce que dit la TON Community Foundation, un groupe de plus de deux douzaines de développeurs de logiciels et d’investisseurs, qui discutent des moyens possibles de lancer le Telegram Open Network (TON) sans la participation de la société d’application de messagerie.

“Nous le prenons au sérieux”, a déclaré à la presse le fondateur du groupe et ancien directeur des communications de TON Labs, Fedor Skuratov. La communauté discute actuellement des options et une décision finale n’a pas encore été prise, a-t-il dit.

Le 24 mars, le juge du tribunal du district sud de l’État de New York, le juge Kevin P. Castle, a rendu une ordonnance en faveur de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui a demandé au tribunal de juger le jetons de la chaîne de blocs Telegram, appelés Gram, en tant que titres, et arrêtant leur émission aux investisseurs dans une vente de 1,7 milliard de dollars en jetons. Telegram a déposé un avis d’appel de la décision.

Dans sa réponse, la nouvelle Fondation souligne les limites du pouvoir des gouvernements de réglementer les technologies open source. Tout comme les armes à feu imprimées en 3D, l’État peut empêcher des individus ou des groupes spécifiques d’exécuter le code, mais s’il est dans le domaine public, d’autres peuvent prendre le relais.

Selon Skuratov, tout le code nécessaire au lancement de TON est désormais disponible, car il a été précédemment publié par Telegram. La communauté n’aura qu’à générer le premier ensemble de transactions, ou les blocs de genèse, et fournir au moins 13 ordinateurs, appelés validateurs, pour faire fonctionner le réseau. À ce sujet, il a ajouté:

À strictement parler, aucune étape supplémentaire n’est requise pour que la communauté lance TON, à l’exception d’un consensus au sein de la communauté. Mais pour être reconnu, nous devrons parvenir à un accord avec les investisseurs, au moins avec la plupart d’entre eux.

Cette mesure sera similaire au processus de forks forcés, ou de divisions en réseaux séparés, que certaines autres blockchains ont traversé. Une différence clé dans le cas de TON est que le réseau principal, ou la version active du réseau, n’a pas encore été publié.

Un réseau de test TON parallèle

En fait, TON Labs, l’initiative qui a aidé Telegram à travailler sur son testnet, ou la version expérimentale de TON qui fonctionne depuis l’année dernière, a récemment lancé son propre testnet parallèle.

Telegram a publié le code des nœuds de la chaîne de blocs TON en septembre et a continué à produire des parties du projet, même après avoir été poursuivi par la SEC, en publiant un document sur le protocole de consensus TON et un portefeuille natif.

Maintenant le code est disponible en ligne et peut théoriquement être utilisé pour publier autant de versions de la blockchain TON car quelqu’un veut le faire fonctionner. Cependant, la question serait différente si ledit réseau était reconnu comme légitime et ayant une valeur réelle. Cela nécessitera un consensus parmi les investisseurs de TON, a déclaré Skuratov. Nous allons commencer à contacter ceux que nous connaissons et nous les encourageons également à nous contacter, a déclaré Skuratov.

Il a ajouté que Il y a encore des discussions sur ce qu’il faut faire des jetons qui devaient être distribués aux investisseurs. et l’équipe Telegram au lancement, comme indiqué dans le livre blanc TON.

Étant donné que TON est une preuve de blockchain de mise, vous aurez besoin de validateurs pour parier une quantité importante de jetons dès le début, afin qu’ils puissent valider les transactions. Cela signifie qu’au lancement, un certain nombre de jetons Gram devra être distribué aux actionnaires du projet.

L’impatience des investisseurs.

Selon un investisseur de Telegram, qui a demandé à rester anonyme, environ la moitié des investisseurs veulent récupérer leur argent, quelles que soient les conditions, tandis que l’autre moitié aimerait voir Telegram émerger et émettre les jetons.

La date limite pour le lancement de TON, reprogrammée en octobre dernier avec la bénédiction des investisseurs, est désormais le 30 avril. Il semble peu probable que Telegram y parvienne, a déclaré Yakov Barinsky, PDG de la société d’investissement Hash CIB, consulté par certains des investisseurs de TON.

“Bien qu’en octobre la plupart des investisseurs aient accepté de reporter, maintenant ils ne le feraient pas”, a-t-il dit, expliquant qu’en vertu des accords signés en octobre, les investisseurs n’auront désormais que 72% de leur argent si TON n’est pas libéréCependant, cela pourrait encore être une bonne affaire étant donné que les marchés des capitaux sont en crise.

D’un autre côté, le retour de l’argent laisserait Telegram avec des fonds bas, selon Barinsky. Par conséquent, le fondateur et PDG Pavel Durov “fera tout son possible pour conserver l’argent, qu’il s’agisse de demander aux investisseurs d’approuver une autre reprogrammation ou de lancer la blockchain malgré la décision du tribunal”.

À cet égard, Durov considère que si TON est lancé, l’industrie de la blockchain gagnera la place de la perte “mais sans l’équipe Telegram, le projet perdrait de son attrait.

Version traduite de l’article d’Anna Baydakova, publiée sur CoinDesk