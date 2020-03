Les dirigeants ont besoin de temps pour être grands. Comment soutenir les étoiles montantes dans votre organisation.

Les grands leaders ont besoin de temps pour se développer et devenir leur rôle.

Mars

9, 2020

5 min de lecture

Devenir un grand leader prend du temps. C’est une évolution qui exige de l’engagement, une concentration constante sur l’objectif final et des efforts intentionnels chaque jour pour aller mieux. Comme le dit le vieil adage, «L’expérience est le meilleur professeur» et rien ne pourrait être plus vrai lorsqu’il s’agit de devenir un grand leader.

Quel que soit le nombre de livres sur le leadership que l’on consomme, le nombre de chefs d’entreprise prospères qu’ils suivent sur LinkedIn ou le nombre de cours auxquels ils s’inscrivent, l’apprentissage le plus essentiel pour les dirigeants se produira sur le tas. Ils se produiront au milieu d’une journée moyenne lorsqu’un employé historiquement très performant échoue sur un projet clé; ou lorsqu’une équipe qui collabore généralement bien, connaît un conflit qui menace de les déchirer irrémédiablement. Ce sont des expériences difficiles qui ne seront pas toujours parfaitement gérées par les dirigeants.

Mais ce n’est pas le point, ni ce devrait être l’attente. Comme le savent tous ceux qui ont déjà occupé un poste de direction, ce sont les expériences ou les situations dans lesquelles ils ont échoué qu’ils ont le plus réfléchi. Ce n’est que maintenant avec l’expérience, le temps et la réflexion à leur actif qu’ils peuvent regarder en arrière, identifier leur erreur et expliquer ce qu’ils “auraient dû” faire. Ces expériences définissent des moments dans le parcours d’un leader et sont une étape cruciale dans la bonne direction vers la grandeur.

Par conséquent, si les dirigeants ont besoin de temps pour devenir grands, alors c’est le travail de leur organisation de les soutenir tout au long de leur voyage. Voici comment:

1. Communiquer les attentes

Si les attentes n’ont jamais été communiquées directement à vos dirigeants, vous pouvez presque parier qu’il y en a quelques-uns dans la foule qui font des hypothèses. Ces hypothèses peuvent les amener à croire qu’ils doivent être des leaders exceptionnels dès leur premier jour à diriger des gens ou qu’ils ne peuvent jamais échouer. Bien que ce soient des attentes irréalistes pour toute entreprise d’avoir de leurs dirigeants, ce sont des pensées très réelles que les dirigeants à tous les niveaux peuvent avoir.

Par conséquent, si vous voulez vraiment voir vos dirigeants réussir et être formidables, communiquez vos attentes. Cela élimine le besoin d’hypothèses ou de conjectures et indique exactement aux dirigeants ce qu’ils doivent faire pour être parfaits aux yeux de leur entreprise. Par exemple, certains peuvent espérer que les dirigeants doivent être accessibles, axés sur l’autonomisation, engagés dans leur propre développement et ouverts au changement. En définissant intentionnellement ces comportements ou compétences, les leaders peuvent avancer avec clarté et compréhension sur la façon dont leur performance est mesurée.

2. Créer une culture d’apprentissage continu

Il n’est pas rare d’entendre que les réalités des entreprises, telles que les délais, la crise et les priorités changeantes, empêchent un leader de faire de son développement une priorité. Avec tant de choses à faire et si peu de temps, l’apprentissage et le développement peuvent rapidement se transformer en une activité “cocher la case”. Afin de surmonter cette objection, la création d’une culture d’entreprise d’apprentissage continu sera importante. Dans cette culture, les opportunités d’amélioration et de développement par le biais de diverses activités d’apprentissage sont encouragées et perçues comme aussi cruciales pour la réussite de chacun que leur capacité à mener à bien un projet. C’est une culture où le temps passé à apprendre maintenant est considéré comme un investissement futur positif.

3. Investir dans une formation pratique, pertinente et expérientielle

En matière de formation au leadership, des centaines, voire des milliers d’options sont disponibles à portée de main. Bien que pour ceux qui veulent voir leurs dirigeants devenir grands en les dotant des compétences, des aptitudes et des outils dont ils ont besoin pour réussir au travail et «au cœur de la bataille», il ne suffira pas que la formation transfère les connaissances via vidéo, conférencier ou cours en ligne. Il faudrait plutôt investir dans une formation au leadership de nature expérientielle, où les dirigeants participent à leur propre apprentissage par le biais d’activités ou de discussions interactives et pratiques. Grâce à ces expériences, les leaders apprennent par la pratique, ce qui renforce la confiance nécessaire pour appliquer immédiatement l’apprentissage au travail.

4. Mettre en place une initiative de mentorat et assurer l’accès au coaching

Il a été démontré qu’un mentorat efficace se traduit par un engagement organisationnel plus élevé, une satisfaction au travail plus élevée et des sentiments plus positifs envers la haute direction et l’entreprise en tant que lieu de travail – toutes ces choses que vous attendez de vos dirigeants. Pour que cela se produise, vous devez vous assurer que les dirigeants ont régulièrement accès à leurs mentors et peuvent recevoir un coaching en temps opportun. Ceux qui le feront pourront se tourner vers leurs mentors dans des moments cruciaux d’apprentissage pour discuter de leur problème, examiner des solutions et planifier un cours.

Prenez le temps aujourd’hui pour les dirigeants de demain

Les leaders à tous les niveaux ont un immense potentiel en eux, quelle que soit la grandeur définie par votre organisation. Bien que leur travail soit de répondre aux attentes définies de votre organisation en matière de leadership, il est de votre devoir de les soutenir et de les équiper en cours de route. Que vous choisissiez de le faire par le biais de votre culture d’entreprise, de formation au leadership, de programmes de mentorat ou d’une combinaison des trois, ces actions soutiennent directement un avenir plus réussi pour vos dirigeants, vos employés et votre entreprise.

