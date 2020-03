Les domaines cryptographiques sont une réalité dans Google

Si vous êtes un fidèle lecteur de la page, vous connaissez l’histoire de Google avec la crypto, étant une histoire de haine pour l’amitié. Cependant, il reste encore des traces du moment où la plateforme a mis la pression sur les actifs numériques. Cependant, il y a des entreprises qui cherchent à résoudre ces frictions, tout comme les gens des domaines imparables et des domaines .crypto.

La relation de Google et de la crypto

Pour comprendre cette actualité, un certain contexte est nécessaire, à commencer par la relation entre Google et la crypto.

Le début de leur relation a d’abord été un frottement et des frictions entre les parties, puisque Google avait interdit la publicité des plates-formes cryptographiques. Cela impliquait que si votre contenu était crypté, que ce soit une application, une page multimédia ou même pour le plaisir, la publicité serait supprimée. Vous pouvez imaginer l’impact que le plus grand moteur de recherche du monde essaie de contenir la diffusion d’un sujet. De plus, cela a généré un impact secondaire, une méfiance à l’égard des utilisateurs, car ils imitent les idéaux de Google.

Cependant, cette action était basée sur le contexte du moment, lorsque les escroqueries de la plate-forme de cryptographie étaient en vogue. Pour cette raison, Google leur façon de protéger les utilisateurs était de douter de tout le monde, car ils ne savaient pas comment vérifier lequel était sûr et lequel ne l’était pas. Mais cela impliquait un nouveau défi pour Google, car il ne voulait pas limiter tous les utilisateurs de crypto.

Ainsi a commencé une campagne pour étudier l’étude de la crypto, y compris ses utilisateurs et plates-formes. Avec les résultats, ils modifiaient les règles du jeu au sein de la plateforme, obtenant la situation actuelle. Bien qu’il faille reconnaître qu’il existe encore des fantômes de restrictions précédentes, tels que des problèmes avec les domaines .crypto.

Qu’est-ce qu’un domaine .crypto?

Vous n’avez probablement jamais entendu parler de ce terme, sauf si vous êtes programmeur. En termes simples, les domaines .crypto sont des contrats intelligents dans le réseau Ethereum, fonctionnant comme une plate-forme en ligne.

La raison pour laquelle Google restreint ces domaines est que l’on soupçonne qu’ils peuvent être utilisés pour nuire aux utilisateurs. Par exemple, ouvrez un contrat intelligent que la personne ne pourra pas annuler ultérieurement.

Cependant, il existe des plateformes externes qui cherchent à résoudre ce problème, étant l’actualité aujourd’hui, avec le soutien de Domaines imparables.

Extension imparable pour Google Chrome

Unstoppable Domains est une entreprise chargée de lutter contre la censure injustifiée sur Internet. Sa façon de travailler est de concevoir des applications, des plateformes aux extensions de Google Chrome, ce qui permet de suivre les normes établies et de soutenir la communauté. La dernière version, l’extension Chrome, est votre moyen de prendre en charge les domaines .crypto.

La start-up utilise la technologie Ethereum comme base, soutenue par 4 millions de dollars de fonds initiaux de Tim Draper et motivée par l’objectif de ses fondateurs d’anticiper la censure mondiale, toujours plus haut que d’être un fabricant de navigateurs, selon le fondateur Brad Kam.

“Nous ne prétendons pas être une société de navigateur, ni ne voulons être une société de navigateur”, a déclaré Kam. «Nous voulons que les navigateurs prennent en charge le Web décentralisé et nous voulions fournir un outil de développement qui peut aider à inspirer cela.»

Le lancement d’une extension de navigateur Chrome contribuera également à la visibilité des domaines imparables et à la pénétration probable du marché.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le