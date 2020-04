Les échanges de crypto-monnaies nous trompent-ils?

Dans le monde de la crypto, rares sont les institutions qui détiennent l’importance des échanges de crypto-monnaie. Eh bien, ces sociétés constituent le marché au sein duquel les actifs cryptographiques sont négociés. Leur permettre de se faire connaître, de définir leur valeur de marché, d’échanger entre eux et d’obtenir des ressources. Mais est-il possible que les échanges nous trompent? Selon le chien de garde chinois NIFA, oui.

Le besoin d’échanges de crypto-monnaie

Prendre ce que nous tenons pour acquis est un phénomène courant même dans le monde numérique. Et cela se produit à de nombreuses reprises avec des échanges de crypto-monnaie.

Eh bien, malgré leur utilisation constante et étant la base fondamentale du monde de la crypto, nous passons très peu de temps à considérer l’importance des crypto-monnaies et de la technologie Blockchain.

Et c’est que, sans les échanges, le monde de la crypto serait fondamentalement voué à la paralysie. Sans qu’il y ait un endroit où de nouveaux projets Blockchain pourraient mettre leurs jetons en vente pour obtenir des ressources, ni un moyen fiable pour déterminer la valeur de différentes crypto-monnaies, guidé par les forces de l’offre et de la demande.

Par conséquent, il est entendu que l’honnêteté et la transparence sont essentielles au bon fonctionnement du marché de la cryptographie. Étant donné que si les échanges de crypto-monnaies commençaient à falsifier des chiffres ou à intervenir dans les processus d’achat et de vente, la confiance dans le système serait bientôt perdue. Affectant sérieusement le développement de la technologie cryptoactive et Blockchain.

Alerte de sabotage du chien de garde chinois

Malheureusement, il semble que ce soit la situation pour les plus grands échanges de crypto-monnaie du monde. Selon un avertissement publié par la National Internet Finance Association of China (NIFA), un chien de garde chinois qui a étudié le comportement du marché de la cryptographie ces dernières années.

Selon NIFA, les principales bourses manipuleraient le marché de deux manières différentes. Premièrement, en falsifiant le volume de transactions qui se produisent réellement sur leurs plateformes, en utilisant des bots chargés d’exécuter les bons de commande et de vente de leurs utilisateurs.

De plus, mentir sur les avantages des crypto-monnaies pour les investisseurs potentiels. Promettant qu’ils offrent des rendements plus élevés que d’autres actifs traditionnels tels que l’or et l’argent. Pour qu’ils s’inscrivent sur leurs plateformes et commencent à investir avec eux.

Bien qu’une enquête plus approfondie soit nécessaire pour s’assurer que ces allégations sont vraies, dans le monde de la cryptographie, il existe déjà des antécédents d’accusations comme celles-ci. Parmi ceux-ci figure celui lancé contre BitFinex pour être à l’origine du rallye haussier de l’année 2017. Ce qui fait que les informations diffusées par NIFA, nos Today’s Data ici dans CryptoTrend.

