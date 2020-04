Les échanges du Chili en LocalBitcoins atteignent un nouveau sommet pendant la quarantaine

Faits saillants:

Le commerce de LocalBitcoins du Chili a dépassé 370 000 $.

Il y a deux semaines, le volume de 50 BTC hebdomadaires a été dépassé pour la première fois en un an.

Au milieu de la quarantaine des coronavirus, le commerce du bitcoin a été revitalisé au Chili. C’est du moins ce à quoi ça ressemble le pic d’échange de ce pays sur la plateforme P2P LocalBitcoins, atteint au cours de la première semaine d’avril.

Selon les enregistrements de sites comme Coin Dance et UtilityTulips, Au cours de cette semaine, le commerce maximum au Chili a été atteint, tant en pesos chiliens qu’en dollars.. Le plafond enregistré en BTC est encore loin, bien que ce maximum date de 2015, lorsque le prix du BTC n’a même pas atteint 500 $ sur le marché.

La première semaine d’avril, les utilisateurs du Chili a pu échanger plus de 370 000 USD via LocalBitcoins pour la première fois, dans les données utilesTulips. Le maximum précédent, de 365 000 USD, a été enregistré la deuxième semaine de février de la même année.

Avant cela, le maximum était de 364 000 $. Ce pic s’est produit en mai 2018. Depuis lors, la barre des 300 000 $ n’avait été dépassée que quatre fois avant cette année 2020..

Pour la première fois dans l’histoire, le trading sur LocalBitcoins a dépassé 370 000 $ au Chili. Source: utilesTulipes

Les données Coin Dance soutiennent ce pic, reflétant le record absolu pour le commerce de pesos chiliens via la plateforme d’échange peer-to-peer. Selon les chiffres de Coin Dance, cette même semaine est la seule de l’histoire où le commerce a dépassé 300 millions de CLP. Au total, 330 millions de pesos chiliens ont été déplacés au cours de cette semaine en LocalBitcoins.

La même source montre que le commerce, mesuré en BTC, est loin de son maximum. Cependant, la semaine précédente, 56 bitcoins ont été déplacés. C’est la première fois que cela se produit pratiquement en un an. La dernière fois que les Chiliens ont échangé plus de 50 BTC sur LocalBitcoins sur une période de 7 jours, c’était au cours de la deuxième semaine d’avril de l’année dernière, reflète Coin Dance.

Le pic en USD coïncide avec le maximum historique en pesos chilien. Source: Coin Dance

Augmentation de l’activité autour du bitcoin pendant la quarantaine

Le comportement de l’échange via LocalBitcoins en territoire chilien Semble ratifier l’augmentation de l’activité des bureaux latino-américains de crypto-monnaie signalée par CriptoNoticias le mois dernier.

À cette époque, les bureaux de change en Espagne, en Colombie et au Chili ont déclaré avoir enregistré des volumes d’échange plus élevés. De plus, ils ont noté un regain d’intérêt des utilisateurs, avec de nouvelles inscriptions sur leurs plateformes respectives.

Pour le Chili, la maison de change Buda s’est démarquée, qui opère également en Argentine, en Colombie et au Pérou. Guillermo Torrealba, PDG et fondateur de Buda, a ensuite écrit sur Twitter que le comportement des utilisateurs contrastait avec ce qui se passait auparavant sur les marchés baissiers.

Rappelons que le mois dernier, le prix du bitcoin a connu de graves baisses, à égalité avec les marchés traditionnels. Selon ses paroles, de nombreux nouveaux utilisateurs s’inscrivaient quotidiennement dans Bouddha.