Les effets qui proviennent d’un poids affaibli

“En fin de compte, cela aura indiscutablement un impact sur le coût de l’approvisionnement et de l’approvisionnement des produits, ce qui rendra leurs prix plus chers, car beaucoup d’entre eux doivent être importés afin de satisfaire la demande de notre marché”, a déclaré Cuauhtémoc Rivera, président. de l’Alliance nationale des petits commerçants (ANPEC).

Vendredi dernier, le peso mexicain a accumulé une dépréciation hebdomadaire de 9,10%, sa plus forte baisse en cinq jours depuis novembre 2016, lorsque Trump a remporté les élections aux États-Unis. Alors qu’au cours des quatre dernières semaines, le peso s’est déprécié de 18,45%, ce que l’on n’avait pas vu depuis octobre 2008, rapporte Banco Base.

La nourriture à la hausse

L’augmentation des prix des marchandises importées est l’un des principaux effets que nous verrons, en raison d’un dollar supérieur à 20 pesos, qui à son tour générerait des pressions inflationnistes, a expliqué Siller.

Selon l’ANPEC, les prix des denrées alimentaires que nous importons seraient parmi les premiers à augmenter.

Maïs jaune, pour nourrir le bétail et préparer des aliments frits. Le blé, pour préparer le pain et les biscuits, le soja, le lait en poudre, le poulet et la viande de porc sont les produits alimentaires que le Mexique importe le plus de l’étranger, principalement des États-Unis, selon des informations du ministère de l’Économie.

“Nous pensons certainement que les prix des produits importés augmenteront et que cela pourrait générer des pressions inflationnistes plus fortes (avant jeudi 12 mars), nous avions une estimation pour la fin de l’année de 3,4% pour l’inflation, nous l’avons maintenant à 4,3%” Dit Siller.

… Et des biens durables

Les randonnées ne s’arrêtent pas là. Bien que l’achat de biens durables tels que les voitures, les machines à laver ou les réfrigérateurs devrait diminuer, ceux-ci augmenteront également en prix car les intrants pour les fabriquer sont principalement importés et payés en dollars.

Il est prévu que cela affectera le secteur manufacturier d’exportation dans une courte période, a prédit Luis Aguirre Lang, président du Conseil national de la maquiladora et de l’industrie manufacturière d’exportation (indice).

“On dit que c’est pratique pour l’exportateur, mais c’est une information un peu irréelle, nous exportons et vendons en dollars, mais nous avons beaucoup de fournitures que nous devons payer en dollars, le taux de change est établi pour que nos opérations se déroulent au Mexique, pour grâce aux transferts que nous recevons de nos sociétés, vers des sociétés du Mexique pour des opérations quotidiennes », a expliqué Aguirre Lang.

.