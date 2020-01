Les élections régionales rassurent les investisseurs sur la rigueur du gouvernement, mini rallye BTP

la résultats des élections régionales, qui s’est terminée par la victoire de Stefano Bonaccini (centre gauche) en Émilie-Romagne et de Jole Santelli (centre-droit) en Calabre, rassure les marchés. Dans le chaos suscité par le coronavirus, Piazza Affari parvient à contenir les pertes avec des investisseurs qui lisent le résultat de l’élection comme un signe de stabilité Conte gouvernement.

“Nous pensons que la victoire en Émilie-Romagne peut renforcer le gouvernement Conte en réduisant les risques de crise politique pour l’exécutif. Depuis 1970, ou depuis l’institution des régions à statut ordinaire, l’Émilie-Romagne a toujours été régie par une liste de gauche ou de centre-gauche.

La Calabre, qui a alterné entre gauche et droite, est une affaire très différente (2000 CDX, 2005 CSX, 2010 CDX, 2014 CSX) Nous pensons que la victoire du centre-gauche aux élections régionales en Émilie-Romagne, avec un écart beaucoup plus élevé que le précédent sondages, diminuent considérablement les chances d’une crise gouvernementale dans les prochains mois “, a-t-il déclaré. Filippo Diodovich, stratège senior chez IG Italia, selon lequel “Le scénario le plus probable est celui d’une poursuite forcée de la coalition majoritaire du Mouvement 5 étoiles, du Parti démocrate, de Italia Viva et de Liberi e Uguali pour arriver sinon à la fin de la législature (début 2023) au moins lors des élections du nouveau président de la république (Janvier 2022) “.

Cela dit, pour l’avenir, Diodovich voit de nombreux obstacles “à la fois liés à composition de la majorité (changement de direction et crise de consensus pour le mouvement 5 étoiles, problèmes au Sénat avec un petit nombre sans le soutien du groupe mixte et des autonomies, maux de ventre d’Italia Viva, critiques des stratégies politiques du chef du PD Zingaretti) et débat pour l’approbation d’importantes réformes, de la justice à la réévaluation des décrets de sécurité.

Sans parler des dieux problèmes externes liés à l’Europe (politique étrangère et problème des immigrés) et surtout économiques, de la réforme du MES (reportée plusieurs fois en attendant l’offre d’un paquet incluant la garantie européenne des dépôts) à l’union bancaire (liée à la demande de réduction de l’Union européenne exposition des banques nationales à la dette souveraine) “.

Mini-rallye BTP

Ce matin Place des affaires a entamé des négociations avec le Ftse Mib qui enregistre une baisse de 0,7%, moins que le reste de l’Europe. La baisse de l’écart est significative. Avec la réouverture du marché secondaire, les achats d’obligations d’État italiennes ont plongé la performance du BTp de référence à 10 ans au plus bas depuis début novembre dernier, à 1,04%, esprit l’écart BTp / Bund a baissé de 16 points par rapport à la clôture pré-électorale de vendredi dernier sur le seuil de 140 points de base, également à un creux de 3 mois.

Un résultat de ce ténor, UniCredit dit dans une note publiée le matin, peut induire un rallye du BTp avec une baisse de l’écart avec le Bund jusqu’à 135 points de base.

“Les élections régionales en Émilie-Romagne – dit-il UniCredit – ont été considérés par les marchés comme l’un des obstacles auxquels le gouvernement actuel a été confronté en 2020; par conséquent, les investisseurs peuvent décider d’augmenter davantage leur exposition aux obligations d’État italiennes “. Un nouveau resserrement de l’écart sous 130 points de base, ajoute la banque, est lié à une plus grande consolidation de la position du gouvernement.