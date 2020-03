Les employés de Volkswagen testeront de nouveaux logiciels à bord des unités d’identification.3

Les multiples incidents de la Volkswagen ID.3 forcent la marque allemande à trouver de nouveaux moyens de garantir les livraisons l’été prochain. Les améliorations mises en œuvre dans le logiciel nécessitent les tests de vérification correspondants, de sorte que la marque prête des unités de la nouvelle électricité aux employés.

On peut presque dire que c’est une course contre la montre. Les responsables de Volkswagen ont l’intention de respecter les délais fixés et ont convenu avec les clients de livrer les unités de l’ID.3 1ST en août. Mais l’impact sur le logiciel du compact électrique remet en cause cette programmation.

Au cours des derniers jours, nous vous avons dit l’état de la situation, à laquelle un journal allemand fait état de sources de solvabilité absolue, disent-ils, interne à l’entreprise et qui ne fait pas confiance pour arriver à l’heure. Selon “Electrek”, qui a contacté Volkswagen à plusieurs reprises pour lui poser des questions sur ce problème spécifique, l’entreprise pourrait lui ayant dit que les premières unités auraient des fonctions numériques “capées”, mais non spécifié.

Le système d’infodivertissement Volkswagen ID.3 arrivera chez les concessionnaires, où il sera mis à jour

Toujours selon la source, la réponse a été aussi directe que les mots suivants: “Les fonctionnalités numériques pour le lancement sur le marché seront complétées et étendues régulièrement et progressivement au cours des mois suivants. Le logiciel sera installé dans les véhicules pendant la production, et mettra à jour vers la dernière version avant la livraison à nos clients et également après la mise à jour. “

Ce qui est certain, c’est que l’échec du logiciel est un problème majeur, bien plus qu’il n’y paraît, puisqu’en plus de développer le nouveau code, il doit être implanté et testé, ce qui prend plus de temps supplémentaire. Volkswagen a donc eu l’idée de rendement unités de test compactesélectrique pour vos employés. Ce sont eux qui communiqueront à l’entreprise si les nouveaux développements fonctionnent correctement ou non.

Une stratégie qui permettra une validation plus rapide des améliorations mises en œuvre dans les essais, ce qui peut accélérer le chemin vers la livraison des unités au mois d’août. Volkswagen ID. Elle veut croire que plusieurs centaines d’unités en cours de préparation serviront de méthode d’essai avec toutes les modifications apportées ces derniers mois.

