Les employeurs et l’industrie prennent les devants pour connecter les étudiants à l’enseignement professionnel

Apprentis BCITO à Mt Maunganui. Photo BCITO

Après l’annonce que plus de 340 écoles seront financées pour organiser des événements promouvant l’enseignement professionnel, le gouvernement a annoncé qu’il financera 257 autres événements qui seront organisés par les employeurs et l’industrie.

Le ministre de l’Éducation, Chris Hipkins, a déclaré que ces événements organisés par l’industrie permettront à plus de 30 000 étudiants de se connecter avec plus de 2 000 employeurs dans une gamme d’activités qui aideront les étudiants à découvrir les différentes industries.

«Cela s’ajoute aux 85 000 étudiants et 4 000 employeurs qui bénéficieront des événements en milieu scolaire que nous avons annoncés plus tôt cette année, et démontre davantage l’engagement de ce gouvernement à promouvoir l’enseignement professionnel auprès des jeunes et à augmenter le nombre de personnes qui étudient les compétences. nous avons besoin dans la main-d’œuvre », a déclaré Hipkins.

Les 257 événements dirigés par l’industrie, qui seront dirigés par 32 organismes de l’industrie, des organisations de formation industrielle (OTI), des groupes communautaires, le gouvernement local et d’autres organisations, permettront à l’industrie de connecter les étudiants, les enseignants et les whānau à leur travail, et de mettre en valeur la grande opportunités qui existent dans leurs secteurs.

“Les événements comprendront une gamme de secteurs stratégiquement importants, notamment la construction et les infrastructures, les industries primaires, l’ingénierie (y compris l’automobile), les services sociaux et communautaires, le tourisme, le commerce de détail et l’hospitalité, ainsi que les secteurs de la technologie et de la création”, a déclaré Hipkins.

«La réforme de l’enseignement professionnel met fortement l’accent sur le rôle des employeurs et de l’industrie pour prendre les devants dans l’avenir de leur formation industrielle. L’intérêt des organisations qui souhaitent organiser ces événements a été fort et nous sommes heureux de pouvoir aider à les financer à travers la Nouvelle-Zélande. »

Il a déclaré que ces événements offriront aux jeunes ou à leurs enseignants des opportunités de se connecter au monde du travail et d’explorer des carrières spécifiques à l’industrie pendant leurs études, et de présenter les métiers et les carrières de l’industrie des services aux jeunes et à leurs familles, au whānau et aux éducateurs.

Warwick Quinn, directeur général de l’Organisation de formation pour l’industrie du bâtiment et de la construction (BCITO), a déclaré qu’il était fier de soutenir le gouvernement et les employeurs de l’industrie de la construction en participant à cette initiative innovante.

«Avec plus de 80 000 nouveaux emplois et emplois de remplacement prévus dans le secteur de la construction au cours des cinq prochaines années, ces événements de recherche de carrière sont un moyen fantastique de présenter aux employeurs désireux de faire un apprentissage et de réussir leur carrière professionnelle des employeurs qui se concentrent sur la formation des travailleurs qualifiés. la main-d’œuvre de l’industrie dont nous avons besoin pour répondre à la demande », a déclaré Quinn.

Les événements dirigés par les employeurs et l’industrie font partie d’une gamme d’initiatives gouvernementales visant à promouvoir les métiers et la formation professionnelle, notamment:

financement de 2000 places supplémentaires pour la Trades Academy l’année prochaine et jusqu’à 2000 places supplémentaires pour Gateway

aider plus de 350 écoles à organiser leurs propres événements locaux de promotion des métiers au sein de leur école / kura ou de leur Kāhui Ako

créer un nouveau service de courtage de l’éducation à l’emploi avec des courtiers établissant de solides relations locales avec les entreprises et les écoles et agissant comme agent de liaison entre les écoles et les employeurs pour mettre en évidence les métiers locaux et les opportunités professionnelles pour les étudiants

développer une campagne de marketing pour promouvoir les carrières professionnelles auprès des étudiants, des parents, des whānau, des enseignants et des employeurs, et

revoir les modalités de financement et de soutien du secondaire-supérieur en vue d’améliorer l’accès des élèves du secondaire à l’enseignement secondaire-supérieur et en milieu de travail.