Les enchères de voitures ne diminuent pas pendant la crise des coronavirus

Les grands bookmakers n’arrêtent pas de faire des affaires en raison de l’annulation d’événements majeurs. L’argent ne fuit pas le marché des classiques, il semble plutôt être en très bonne santé, malgré tout ce qui se passe.

À l’époque de la pandémie de coronavirus, de nombreuses choses sont mortes. Bien sûr, ces événements n’ont pas été épargnés au cours desquels quelques heureux chanceux ont échangé des classiques du luxe. Le Concours d’élégance de Pebble Beach, Goodwood, Top Marques de Monaco … ont été annulés ou reportés.

D’un autre côté, la récession économique imminente aurait pu faire en sorte que certains voient le moment idéal pour se débarrasser de certains actifs, tout en conservant une certaine valeur, même s’ils devaient baisser les prix. Qui dit que certains actifs disent les voitures, les terrains, etc.

Et bien non l’argent ne fuit pas des enchères haut de gamme comme c’est arrivé dans le sac. C’est la conclusion qui se dégage d’un article publié dans Automotive News par Hannah Elliott. De plus, c’est un marché en croissance malgré l’adversité, les confinements et les conséquences de la crise en termes humains et économiques.

Pour chaque cassé, il y a une déchirure

D’une part, nous avons qu’il existe un marché dans lequel le facteur spéculatif commence à disparaîtreIl deviendra donc plus difficile de voir la réévaluation constante de certaines voitures ou que les records des enchères précédentes soient pulvérisés de l’ordre de millions ou de dizaines de millions.

Au cours des années 2015-2018, il y a eu une escalade des prix qui avait des schémas similaires à ceux des grosses bulles, comme les actifs immobiliers ou la fameuse crise des tulipes aux Pays-Bas. Certaines voitures étaient comptabilisées comme des actifs qui ne baisseraient jamais de prix (comme les appartements, allez), et les prix ont été gonflés d’une vente à l’autre.

Mais l’effet spéculatif s’estompe, donc des prix plus raisonnables commencent à apparaître. Augmentez la proportion d’acheteurs qui veulent vraiment profiter ou posséder les voitures, pas seulement accumuler des actifs potentiellement réévalués pour obtenir un profit juteux.

Les Ferrari classiques atteignent des sommes scandaleuses, surtout si elles sont peu nombreuses et ont un pedigree en compétition

Malgré l’annulation d’événements majeurs, les meilleurs bookmakers passent à Internet, au détriment des enchères traditionnelles avec son marteau et les gens criant ou faisant des gestes avec leurs mains. Globalement, ils n’ont pas d’autre choix … Et leur volume d’affaires se maintient – ou augmente – par rapport aux niveaux de cette période de l’année.

David Gooding, fondateur de Gooding & Co., estime que la transition vers le numérique n’aura pas d’impact significatif sur le secteur. Après tout, dans les enchères physiques, il y a généralement des représentants qui gèrent pour leurs clients (et obtiennent leurs bonnes commissions), qui ne sont pas non plus sur place.

D’un autre côté, nous pouvons également considérer l’effet psychologique du coronavirus et que plus de gens sont encouragés à réaliser leurs rêves, en ayant de l’argent, compensant le fait que d’autres décident de se débarrasser de certains actifs à un bon prix (bien que le profit ne soit pas spectaculaire). Le marché finit par s’équilibrer.

Un odomètre presque vierge est toujours un objet de désir

Aux portes d’une récession, il est clair que les voitures classiques ne sont pas exactement nécessaires, mais si nous avons appris quelque chose des dernières grandes crises, c’est que plonger dans les inégalités… ceux qui étaient déjà riches peuvent être plus riches, et ceux qui étaient déjà pauvres ou qui y sont allés, peuvent voir leur situation empirer. Frappez les inférieurs plus que les supérieurs.

Aucune cotation n’a encore été atteinte pour indiquer que des pics historiques ont été atteints. C’est plus, Je m’aventure à prévoir que les prix resteront ou continueront d’augmenterSeulement à un rythme plus sain, car nous parlons de voitures qui sont littéralement irremplaçables. À ce rythme, n’importe quelle voiture du 20e siècle le sera.

L’avenir est plein de technologie, de voitures avec des bords partout, de conduite semi-automatique, de VUS, de moteurs électriques et de moins en moins de transmission de sensations. Quiconque recherche cela pour le conducteur appréciera de plus en plus les voitures du passé, surtout si elles sont rares, irremplaçables et à bon prix. Piquer dans la bulle dont on ne peut pas parler, encore.