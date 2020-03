Les entreprises au temps du coronavirus, comment transformer la crise en opportunité

27 mars 2020, par Mariangela Tessa

L’épidémie de coronavirus une croissance mondiale rapide frappe durement les entreprises. Beaucoup ont été contraints de réduire ou de bloquer complètement l’activité dans le but d’étouffer la propagation du virus, sans savoir combien de temps dureront les blocs.

Bien que l’incertitude demeure élevée, il existe cependant un certain nombre de choses que les entreprises peuvent faire maintenant pour se préparer à la réouverture. Nicholas Bahr, expert en gestion des risques de la société de conseil DuPont Sustainable Solutions, figure dans un article de CNBC.

“Il est temps de transformer le risque en opportunité”, a déclaré Bahr, qui a 35 ans d’expérience dans le conseil aux entreprises qui se retrouvent à naviguer dans des eaux agitées en raison de crises géopolitiques, d’attaques terroristes, y compris le 11 septembre.

Dans une crise sans précédent provoquée par l’urgence sanitaire du coronavirus, voici les conseils que Bahr adresse aux entrepreneurs.

Prenez soin des employés: établir des communications «solides et fréquentes» avec les employés pour comprendre comment ils sont affectés par le virus et rassurer autant que possible sur la façon dont vous prévoyez de les soutenir;

Construire un système de gouvernance – Créer un système de gouvernance pour la prise de décision, en se concentrant sur les données plutôt que sur les émotions.

Cela peut comprendre trois niveaux: premier qui concerne l’immédiat, c’est-à-dire les personnes et les activités quotidiennes; la second à moyen terme sur la conservation de la liquidité. L ‘dernier qui concerne le long terme, qui envisage la possibilité d’un impact économique négatif important.

Exécuter des évaluations des risques – Même si vous disposez d’un plan d’évaluation des risques existant, celui-ci peut ne plus convenir. Créez-en un nouveau axé sur les mesures d’hygiène et de sécurité nécessaires pour protéger les personnes, les finances, la technologie et les opérations pendant l’épidémie.

Poussez les communications externes – “Pendant une crise, votre plus grand atout est la confiance”, note Bahr. Prenez le temps de rassurer tous les clients, les parties prenantes et le grand public que vous prenez les mesures appropriées pour lutter contre l’épidémie et aussi en contribuant à une résolution. Les médias sociaux peuvent être une excellente plate-forme pour cela, ainsi qu’un moyen de trouver des idées auprès des clients.

Évaluer les chaînes d’approvisionnement: Découvrez si vos clients sont toujours des clients et ce qu’ils vous demandent maintenant. Parlez ensuite aux fournisseurs afin qu’ils comprennent ce qu’ils peuvent vous offrir, en veillant à ne pas trop promettre.

Examiner les risques opérationnels: Évaluez tous les aspects opérationnels de votre entreprise et créez une liste de contrôle de pré-démarrage pour vous assurer que vous êtes prêt à partir dès que le paysage socio-économique le permet.

Utilisez les temps d’arrêt de manière productive: profitez de votre temps libre pour réfléchir au développement de nouveaux services et procédures. Galvanisez votre personnel et aidez-le à se sentir productif et apprécié en l’impliquant dans ce processus.

