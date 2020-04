Les entreprises BBVA Momentum sont solidaires dans la lutte contre le coronavirus

BBVA, à travers son programme BBVA Momentum, a également pu apporter sa contribution pour faire face à la crise des coronavirus qui affecte le monde entier.

Plusieurs entrepreneurs espagnols des éditions précédentes du programme de soutien à l’entrepreneuriat social de l’entité travaillent, avec toute leur ingéniosité et leurs ressources, à fournir des solutions efficaces qui améliorent la vie des gens.

Dons, solutions technologiques, financement pour d’autres entrepreneurs, services gratuits sont quelques-unes des initiatives que les entreprises mettent en œuvre au milieu de la crise des coronavirus pour alléger la situation de nombreuses personnes qui ont aujourd’hui plus que jamais besoin de soutien.

La plateforme de gestion de la santé Inithealth, développée par le Groupe Init, a lancé l’initiative Inithealth CoronaCare, un service complet de diagnostic et de gestion des patients à distance pour COVID-19. Les responsables ont mis cette solution à la disposition des systèmes de santé publics et privés, des compagnies d’assurance et des entreprises, pour aider à prévenir l’effondrement du système de santé et accompagner les personnes pendant la période de détention.

Ce service propose une application, destinée aux utilisateurs, qui vous permet d’identifier votre profil de risque et de faire un diagnostic à distance de votre situation, à partir des données fournies par la personne (antécédents, habitudes et symptômes actuels). Avec ces informations, l’application vous donnera un plan de soins spécifique qui changera à mesure que la personne mettra à jour les informations de son état.

De plus, Inithealth CoronaCare fournit au personnel médical et de santé une plate-forme informatique qui leur permet de gérer et de surveiller plus facilement les patients à domicile. Il offre également la possibilité d’intégrer une équipe d’opérateurs médicaux, sous la direction du responsable médical du service, pour suivre à distance les cas, s’occuper des citoyens, identifier les changements d’état par le biais d’alertes et activer des protocoles spécifiques. pour chaque situation (urgences à domicile, hospitalisations, etc.).

Aiudo, une entreprise sociale spécialisée dans la sélection, la gestion et l’embauche de professionnels qui répondent aux besoins des personnes dépendantes, a pris une décision importante: ne pas facturer aux familles, qui ne peuvent se le permettre à Madrid, Valence et Séville, leurs services. “Il est de notre responsabilité de prendre les devants et de protéger nos aînés à tout prix”, explique son PDG, Daniel Ibiza. Les personnes intéressées par cette initiative doivent demander de l’aide sur le site Web d’Aiudo et joindre la documentation requise.

Pour cette raison, Auara, une entreprise qui commercialise de l’eau minérale et consacre 100% de ses dividendes à l’apport d’eau potable dans les pays en développement, a fait don de plus de 230 000 bouteilles d’eau minérale aux hôpitaux de toute l’Espagne. En outre, pour continuer à approvisionner les centres, il a lancé la campagne #AguaparaHospitales, dans laquelle chaque euro donné servira à apporter 5 litres d’eau en bouteille aux hôpitaux avec des patients COVID-19. À l’heure actuelle, son objectif de collecte était de 100 000 euros et a déjà dépassé 76 000 euros. Les personnes intéressées à participer peuvent le faire via ce lien.

D’autre part, l’incubateur d’entreprises en ligne Bridge for Billions a lancé “The Leap: Solutions for Humanity Edition”. Il s’agit d’un programme d’incubation numérique gratuit pour les entrepreneurs du monde entier qui développent des solutions pour améliorer la vie des gens pendant la crise des coronavirus.

Depuis son lancement en 2011, BBVA Momentum a accéléré la croissance de 684 entreprises sociales dans six pays: la Colombie, l’Espagne, les États-Unis, le Mexique, le Pérou et la Turquie.

