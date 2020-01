Les entreprises biopharmaceutiques doivent être “obsédées par le client” pour améliorer leurs chances de succès: rapport – Econsultancy

Selon un nouveau rapport publié par Accenture Life Sciences, seulement la moitié des responsables du marketing biopharmaceutique estiment avoir une bonne compréhension des besoins de leurs clients.

De plus, seulement un peu plus du tiers des groupes de patients interrogés ont indiqué qu’ils estiment que l’industrie est «excellente» ou «bonne» pour les placer en premier.

Ces chiffres ne sont pas de bon augure pour les entreprises biopharmaceutiques, car le cabinet de conseil suggère que l’orientation client de plus en plus complexe signifie que l’innovation scientifique ne sera plus suffisante pour garantir le succès commercial. Au lieu de cela, Accenture affirme que «les spécialistes du marketing biopharmaceutiques doivent comprendre profondément l’écosystème changeant des patients, des fournisseurs, des payeurs et des nouveaux entrants.»

Armées d’une telle compréhension, les entreprises biopharmaceutiques peuvent s’engager dans ce que Accenture appelle la «nouvelle science», un processus qui résout les besoins non satisfaits grâce à de nouveaux mécanismes et modalités.

Les nouvelles sciences nécessitent souvent de nouvelles technologies sous la forme d’appareils ou de diagnostics. Dans de nombreux cas, cette nouvelle technologie sera un compagnon de traitement, mais dans certains cas, la technologie elle-même pourrait être le traitement.

Selon Accenture, plus de la moitié (54%) des ventes de produits biopharmaceutiques entre 2017 et 2022 seront tirées par New Science, contre 47% entre 2012 et 2017. De plus, les innovations de New Science ont une probabilité de réglementation 50% plus élevée approbation que les autres traitements.

Alors, comment les entreprises biopharmaceutiques peuvent-elles adopter la nouvelle science avec succès si elles ont du mal à comprendre leurs clients?

Accenture suggère que les commerçants biopharmaceutiques doivent devenir «obsédés par le client» en prenant trois étapes clés:

1. Orienter leurs modèles de commercialisation vers les résultats

Les payeurs étant plus attentifs à savoir si les traitements améliorent ou non la santé des patients, les sociétés biopharmaceutiques doivent investir dans la science et la technologie qui non seulement le font mais peuvent le prouver.

À cet égard, l’analyse avancée est essentielle et Accenture souligne que les chefs de file des nouvelles sciences investissent six à sept fois plus dans le numérique, les données et la génomique que leurs pairs.

Pour soutenir les modèles axés sur les résultats, les entreprises devront également repenser les points de contact avec les patients sur lesquels elles comptent. Accenture affirme que les collaborations et les partenariats avec des tiers, notamment les payeurs, les prestataires de soins de santé, les groupes de défense des intérêts et d’autres, peuvent aider les entreprises à s’assurer qu’elles répondent aux besoins des patients à chaque étape de leur parcours.

2. Restructurer leurs organisations marketing

Avec seulement 13% des leaders du marketing biopharmaceutique estimant que leurs équipes étaient capables de fournir les performances attendues, il est clair que les entreprises biopharmaceutiques doivent repenser la structure de leurs organisations marketing.

Accenture suggère que la collaboration interfonctionnelle est essentielle. Par exemple, au lieu d’approcher les payeurs comme des gardiens, les équipes marketing peuvent les traiter comme des partenaires et aider à relever les défis liés aux résultats, à la qualité des soins et aux coûts.

De plus, Accenture conseille des approches plus entrepreneuriales dans lesquelles les équipes marketing deviennent des «propriétaires d’entreprise» et reçoivent de nouvelles incitations et mesures de réussite. Il note également que les directeurs marketing qui obtiennent de meilleurs résultats que leurs pairs sont plus susceptibles de voir la valeur de nouveaux types de rôles, tels que les concepteurs d’expérience immersive, les pirates de croissance et les moniteurs de marketing.

3. Augmentez leurs capacités de données

De toute évidence, les données sont essentielles pour comprendre les besoins des clients aujourd’hui, les spécialistes du marketing n’ont pas seulement besoin de plus de données; ils doivent être en mesure de l’analyser pour prendre des décisions commerciales. Malheureusement, plus de la moitié (57%) des spécialistes du marketing biopharmaceutique disent disposer de plus de données, mais ont du mal à les appliquer pour prendre de meilleures décisions.

L’IA pourrait aider à cet égard et les trois quarts des sondés d’Accenture sont fortement d’accord que l’IA aura un impact sur les interactions avec les clients, mais 60% admettent que leur entreprise n’est pas prête à l’utiliser.

Selon Accenture, les entreprises n’ont pas besoin de spécialistes du marketing pour devenir des scientifiques des données, “mais elles doivent être capables de formuler des hypothèses et de comprendre des idées pour prendre des décisions fondées sur des preuves.” En d’autres termes, les entreprises doivent s’assurer que leurs investissements dans les données ne ‘ne négligez pas le besoin d’outils d’analyse utilisables, ainsi que le développement des connaissances et des compétences des personnes au sein de leurs équipes marketing.

Pour en savoir plus sur le marketing pharmaceutique, visitez notre page thématique.