Les entreprises collectent 2,1 millions de livres sterling par semaine pour transformer les rues du Royaume-Uni

Le modèle canadien de districts d’amélioration des affaires (BID) a atteint 300 villes du Royaume-Uni

// 128 785 pubs, magasins, cinémas, cafés et bureaux au Royaume-Uni font désormais partie d’un BID

// Les entreprises collectent 2,1 millions de livres sterling chaque semaine pour améliorer la rue principale

De nombreuses entreprises du Royaume-Uni collectent 2,1 millions de livres sterling chaque semaine pour augmenter les acheteurs et les visiteurs.

Le modèle canadien des districts d’amélioration commerciale (BID) a atteint 300 villes du Royaume-Uni où les entreprises collectent des fonds pour réinvestir dans la rue principale.

Pendant ce temps, les experts de l’industrie des BID britanniques – une partie de Savills, ont constaté que les BID continuent de croître à travers le Royaume-Uni avec 128 785 pubs, magasins, cinémas, cafés et bureaux faisant désormais partie d’une BID.

Les revenus récoltés seront réinvestis dans les rues principales, les villes et les centres-villes, et dépensés dans des projets pour les transformer, que ce soit en améliorant le stationnement, la sécurité et le recyclage ou en organisant des économies de coûts de services publics.

“Nous entamons une nouvelle décennie, avec un nouveau gouvernement majoritaire, mais nos rues commerçantes sont toujours confrontées aux mêmes défis, de l’augmentation des achats sur Internet aux loyers et tarifs élevés”, a déclaré le directeur général de British BID, Chris Turner.

«En 2020, nous devons redoubler d’efforts pour réinventer nos rues principales, attirer des gens vers elles et aider nos entreprises à prospérer dans le processus.

«Les districts d’amélioration des affaires jouent un rôle vital – dirigés par des entreprises pour les entreprises, ils collectent des millions pour améliorer leurs villes et villages, les rendant plus sûrs, plus propres et plus attrayants pour les acheteurs et les visiteurs.

«Nous voulons voir cet investissement doubler au cours de la prochaine décennie, et les BID travaillant avec les autorités locales et d’autres organisations communautaires peuvent y parvenir. Nous sommes impatients de jouer notre rôle en les aidant à s’installer, à grandir, à réussir et à transformer nos rues principales. »

