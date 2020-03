les entreprises de colis, agroalimentaire et télécoms, les plus résistantes aux coronavirus

Moody’s a souligné que les sociétés de colis, les entreprises de vente au détail de produits alimentaires et les sociétés de télécommunications et de technologie sont les plus résistantes à la crise des coronavirus Covid-19.

Plus précisément, l’entreprise a expliqué que les secteurs de l’alimentation au détail et des colis bénéficieront d’une demande stable, bien qu’ils soient toujours exposés à des interruptions de la chaîne d’approvisionnement. De leur côté, les entreprises de télécommunications et de technologie résisteront également aux impacts économiques de l’épidémie virale si elles réduisent le niveau de contact physique et si leurs employés travaillent à domicile. Ceci, à son tour, bénéficiera aux entreprises de services sur Internet.

De même, l’agence de notation des risques considère que l’impact de la pandémie aura peu d’effet sur les entreprises dédiées aux services de santé ou à la gestion des déchets, qui maintiendront leur demande.

Au contraire, Moody’s a expliqué que les secteurs les plus touchés sont l’hôtellerie et les loisirs, y compris les restaurants et les compagnies aériennes, car ils dépendent “fortement” du commerce international et de la libre circulation des personnes, qui sont limités par plusieurs pays. dans différentes parties du monde. Le secteur automobile est également très exposé aux chaînes d’approvisionnement mondiales, qui ont été perturbées ces dernières semaines.

Cependant, Moody’s a averti que la capacité des entreprises à résister à l’impact économique de la pandémie dépendra de sa durée. Bien que le scénario de référence de l’entreprise soit de normalisation de l’activité économique au second semestre, elle a également averti qu’il existe une incertitude “plus élevée que la normale” concernant ses prévisions.

Connexes

.