La pandémie de coronavirus semble loin d’être terminée. Mais ce n’est pas une excuse pour l’écosystème de la cryptographie, qui recherche toujours de nouveaux employés. Bien sûr, je travaille à domicile. Dans ce contenu, nous répertorierons 4 entreprises de cryptographie à la recherche de travailleurs à domicile, êtes-vous prêt?

L’effet coronavirus continue de faire des ravages sur l’humanité. Et à moins qu’un vaccin ne soit trouvé bientôt, les chances que nos vies soient à nouveau “normales” ne sont pas très élevées.

Bien que certains pays envisagent déjà d’ouvrir la quarantaine lentement. La vérité est que personne ne sait encore ce qui se passera à moyen ou long terme.

Mais, malgré tout le climat de négativité, nous devons essayer de surmonter toutes ces situations et de trouver un bon travail à distance qui nous permette de rester aussi loin de toutes les incertitudes qui existent.

Les entreprises de crypto cherchent des travailleurs à domicile

Statut

Cette société de cryptographie construit actuellement les outils et le cadre pour un Web3 sécurisé, privé et open source.

L’ensemble de ce projet sera basé sur la Blockchain Ethereum. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de discuter et même d’effectuer tout type de transaction.

Avec des objectifs de haut niveau de préserver le droit à la vie privée, d’atténuer le risque de censure et de promouvoir le commerce économique de manière transparente et ouverte, Status construit une communauté où chacun peut participer et contribuer.

La culture de travail de Status est 100% de travail à domicile, ils n’ont pas de bureau et ce n’est pas leur intention de l’obtenir. Comme la plupart des organisations, ils emploient des personnes dans différents pays.

Status embauche actuellement un architecte principal de conception de produits et un ingénieur de protocole.

Lunie cherche des travailleurs de la cryptographie

Il s’agit d’une plate-forme qui essaie de créer un système de gouvernance sous la modalité Proof of Stake (PoS). L’équipe compte actuellement 6 membres, a parcouru un long chemin depuis son humble début il y a un an: lancement de la version bêta de Lunie Mobile pour iPhone et Android.

Le jalonnement est encore une idée relativement nouvelle, et l’équipe de Lunie la prend comme une expérience technologique et sociale. Leur objectif ultime est de gagner en traction et d’avoir un impact en résolvant en permanence certains des défis les plus techniques auxquels sont confrontés les réseaux Blockchain aujourd’hui.

Si vous êtes passionné par l’écosystème Blockchain, vous avez de l’expérience en tant que développeur et souhaitez être à la pointe du cryptoverse. Ils recrutent actuellement un ingénieur JavaScript pour rejoindre leur équipe.

CoinMarketCap

CMC est le site Web du cryptoverse qui attire le plus l’attention. C’est également le portail le plus référencé au monde pour le suivi des prix de la cryptographie, devenu depuis 2013 une ressource de confiance pour fournir des classifications cryptographiques et d’échange précises.

Votre équipe est distribuée et totalement distante. Étant donné que l’équipe de cet important portail croit en un monde décentralisé, dans le but de promouvoir la révolution de la cryptographie auprès du public avec ses données impartiales, de haute qualité et précises.

Les ouvertures actuelles de CoinMarketCap, toutes à distance, incluent un ingénieur de fiabilité de site, un ingénieur d’outils, un ingénieur de jalonnement, un ingénieur front-end, un chef de produit et un ambassadeur.

Argent

Argent a construit un portefeuille crypto basé sur la Ethereum Blockchain (ETH) qui vise à augmenter l’accessibilité aux projets DeFi, ainsi qu’à envoyer et échanger tous les types de crypto actifs, pour tous les types d’utilisateurs.

Le portefeuille crypto n’a pas le service de garde. Cela permet aux utilisateurs d’avoir un contrôle à 100% sur leurs actifs numériques et toutes les informations restent privées pour tous sauf l’utilisateur.

En mars de cette année, ils ont annoncé leur ronde de financement de série A de 12 millions de dollars avec Paradigm, Index Ventures et Creandum parmi leurs sponsors. L’équipe d’Argent est principalement basée en Europe et est une équipe 100% distante.

Ils cherchent actuellement à élargir le côté non technique de l’équipe et embauchent un chef de projet.

Ces 4 entreprises de Crypto recherchent des travailleurs à domicile. Tu es prêt? Bien sûr, il existe de nombreuses autres options et le Coronavirus n’est pas une excuse qui ne vous permet pas de continuer à vous améliorer.

