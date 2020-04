Les entreprises de cryptographie aident à lutter contre COVID-19

L’émergence de COVID-19 a changé la réalité. Cependant, les sociétés de cryptographie peuvent offrir leur aide pour faire face à la crise. Comment les entreprises de cryptographie aident-elles contre COVID-19?

Entreprises de crypto vs. COVID-19

En commençant par l’une des plus grandes sociétés de cryptographie, CoinMarketCap présente trois façons par lesquelles les sociétés de cryptographie peuvent aider à faire face au Coronavirus, que nous résumerons ici:

1. La puissance de calcul est fondamentale

Le problème fondamental avec COVID-19 est sa vitesse de propagation et le peu de connaissances des professionnels à ce sujet. Par conséquent, dès le premier jour, les professionnels de la santé ont consacré une grande partie de leur temps à la recherche.

Nous devons en savoir plus sur le virus pour savoir comment le combattre et empêcher sa propagation. Par conséquent, un élément fondamental consiste à améliorer les outils disponibles pour la recherche.

C’est là qu’interviennent les entreprises de cryptographie, car elles peuvent contribuer en offrant leur puissance de calcul aux chercheurs et en facilitant la tâche.

Le post CoinMarketCap ne mentionne que quelques entreprises qui contribuent à la cause. Parmi eux, CoreWeave, qui a décidé d’offrir ses 6 000 unités de GPU au groupe de recherche de l’Université de Stanford.

Les recherches précédentes visent à créer un réseau informatique dédié à la recherche d’un traitement du virus à travers des simulations de ses protéines. Par conséquent, le groupe peut utiliser les processeurs pour effectuer des calculs dans des simulations du virus et évaluer comment il réagit dans différentes circonstances.

2. Les entreprises de cryptographie contribuent au travail à domicile

Le virus n’a pas seulement présenté un défi en termes de santé publique, il a également provoqué le chômage de milliers de personnes dans une situation aussi critique.

À l’heure actuelle, la meilleure mesure de lutte contre le coronavirus est l’isolement social. Ensuite, enfermer les gens dans leurs maisons. Cela a été un coup dur pour l’économie et pour les entreprises qui ne peuvent pas supporter les salaires sans recevoir de revenus.

Comme beaucoup le savent déjà, la cryptographie fonctionne via un réseau décentralisé qui permet un accès depuis n’importe où. Par conséquent, de nombreuses sociétés de cryptographie ont précédemment adopté un modèle de travail à distance.

Parmi une variété d’exemples, nous pouvons citer Binance, le plus important échange de crypto, qui prétend avoir beaucoup d’expérience dans ce domaine.

Par conséquent, les personnes devenues sans emploi pourraient chercher un emploi dans des entreprises de cryptographie qui ont déjà intégré un système de travail à domicile.

Cependant, les entreprises pourraient également utiliser des entreprises de cryptographie comme exemple pour utiliser un tel modèle de travail. La technologie Blockchain est précisément un outil qui permet de collaborer via Internet avec plus de sécurité et de facilité.

3. Collecter des fonds pour la cause n’a jamais été aussi facile

La situation dans laquelle le monde se trouve est délicate et, par conséquent, de nombreuses organisations vouées à la lutte contre le virus se retrouvent sans ressources. La meilleure façon dont nous pouvons vous aider est: d’éviter la propagation et d’offrir des dons selon nos moyens.

Faire un don peut être un processus assez lourd, bien que les crypto-monnaies soient laissées pour compte.

De nombreuses sociétés de cryptographie ont remarqué précisément cette caractéristique de base des crypto-monnaies: des transactions sans friction et de n’importe où!

En fait, CoinMarketCap mentionne le cas de la Croix-Rouge italienne, l’un des pays les plus touchés par la pandémie. L’organisation a annoncé une collecte de fonds basée sur Bitcoin (BTC) dans le but d’établir un centre médical pour les patients COVID-19.

Les crypto-monnaies réduisent tellement les coûts de transaction qu’en seulement trois jours, l’organisation a réussi à collecter environ 11 000 $. Cependant, ce nombre ne s’est pas arrêté là mais a continué de croître.

Évidemment, ce n’est pas le seul exemple. Binance Charity a récemment lancé la campagne Crypto Against COVID, qui au moment de la rédaction du présent rapport a reçu 61 dons totalisant 392,12 BTC.

Réflexion finale

Faisons quelques calculs: si nous prenons le prix de la CTB à 6 774 $, cela nous donnerait un total d’environ 2,66 milliards de dollars donnés.

Sur ce total, 65,16 BTC ont déjà été attribués, soit 441 milliers de dollars. L’échange cryptographique garantit que les dons peuvent être effectués via BNB, BTC, BUSD et XRP.

De cette façon, nous pouvons voir que les sociétés de cryptographie aident dans cette bataille contre COVID-19.

