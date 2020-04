Les entreprises de garantie aideront les PME et les travailleurs indépendants

Les sociétés de garantie réciproque ont annoncé qu’elles bénéficieraient d’une ligne de soutien spéciale de la part de la société espagnole de rééquilibrage (Cersa) afin d’atténuer les effets économiques sur les PME et les travailleurs indépendants du coronavirus dans toute l’Espagne.

Cette ligne de soutien spéciale améliore les conditions de la réévaluation en accordant une couverture spéciale de 75% à toutes les opérations de garantie pour le financement des entreprises concernées, avec des durées de 2 ans ou plus.

Grâce au renforcement de Cersa, à partir de ce 1er avril, le SGR offrira des garanties “rapidement et efficacement” pour aider à résoudre les tensions financières des indépendants et des entreprises touchées par la crise de Covid-19.

En Espagne, le groupe des PME et des indépendants atteint 99,8% du tissu productif, soit un total de 2,8 millions d’entreprises (de 0 à 249 employés), qui emploient plus de 10,5 millions de travailleurs. Parmi ceux-ci, une grande partie a dû fermer leurs entreprises ou réduire leur activité, ils seront donc plus ou moins affectés par l’impact économique du coronavirus.

“En ces temps difficiles, le système national de garantie sera à la hauteur, offrant tout son soutien aux PME et aux indépendants, l’un des secteurs les plus touchés par cette crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19”, assure le président de la Confédération espagnole des sociétés de garantie (SGR-CESGAR), Antonio Couceiro.

Le financement du système national de garantie bénéficie déjà à 134 618 PME, indépendants et entrepreneurs, qui détiennent des actifs sous forme de prêts et de crédits pour 4 320 millions d’euros (risque vivant). De même, ce financement a contribué au maintien et à la création de 704 494 emplois.

Les lignes de garanties spéciales pour les PME et les travailleurs indépendants touchés par la crise des coronavirus peuvent être demandées via Con Aval Sí, la plateforme en ligne des 18 sociétés de garantie.

Il y a quelques jours, le Consell a approuvé un décret-loi sur les mesures urgentes de soutien économique et financier pour les travailleurs indépendants afin de minimiser l’impact économique de la crise sanitaire due au coronavirus et la déclaration de l’état d’alarme imposé par la fermeture de certains secteurs.

Ces mesures, qui visent à “minimiser les conséquences de la déclaration de l’état d’alarme”, se composent de crédits de l’Institut Valencien des Finances (IVF) et de garanties de la Société de Garanties Réciproques (Afín-SGR).

Ainsi, pour s’assurer que les entreprises valenciennes disposent de liquidités pour faire face à leurs paiements sur une base régulière, l’IVF renforcera la capacité du SGR à garantir les prêts grâce à une injection de 17 millions d’euros dans le Fonds de Provision Technique de l’entité garante.

