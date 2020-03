Les entreprises doivent répercuter l’intégralité des subventions salariales, des mesures supplémentaires applaudies

La Chambre de commerce et du centre des affaires de Wellington fait écho à l’appel lancé par le gouvernement aux employeurs pour qu’ils répercutent les subventions salariales sur tous leurs employés.

«La grande majorité des entreprises feront ce qu’il faut et répercuteront la subvention salariale», a déclaré le directeur général, John Milford.

“Nous devons être justes sur ce que c’est – c’est une subvention salariale. Cela implique en quelque sorte dans le nom à quoi il doit être utilisé.

«Nous avons besoin que tout le monde fasse la bonne chose, de sorte qu’une fois le verrouillage levé, nous soyons les mieux placés pour décrocher et partir.

«L’ensemble du système est basé sur un haut niveau de confiance, donc l’argent sort par la porte et entre les mains des gens le plus rapidement possible. Le milieu des affaires a demandé un niveau de confiance élevé. Ces entreprises et organisations qui profitent du système peuvent être «nommées et honteuses», comme l’a mentionné hier le ministre des Finances.

«Il est dans l’intérêt à long terme des entreprises de répercuter le montant total de la subvention sur les employés en cette période difficile. S’ils peuvent encore augmenter jusqu’à 80 pour cent de leur salaire normal, nous soutiendrions cela aussi, si l’entreprise est en mesure de le faire.

La Chambre de Wellington et le Business Central soutiennent également les précisions supplémentaires annoncées cet après-midi par le ministre des Finances Grant Robertson.

«Le gouvernement s’adapte à la situation actuelle, qui est un processus évolutif et itératif. En conséquence, il sera nécessaire de clarifier, et aussi longtemps que cela est fait le plus rapidement possible, c’est ce qui est le plus important.

«Il est judicieux de préciser que les employeurs devraient répercuter la totalité de la subvention sur les travailleurs, sauf dans le cas où le revenu normal de la personne est inférieur au niveau de la subvention. L’intégration du régime des congés de maladie dans le régime de subventions salariales a également été le bon moyen de supprimer toute confusion ou double imposition.

“Sur la base des commentaires que nous avons reçus, la subvention permet aux entreprises de revoir les décisions de fermeture définitive et de maintenir les personnes en emploi chez l’employeur. Il est essentiel de garder les employés connectés à l’entreprise, surtout lorsque nous sommes sur la voie de la reprise.

«Depuis l’activation des niveaux d’alerte 2, 3 et maintenant 4, les entreprises ont été proactives dans la recherche de conseils pendant le verrouillage. Sur le réseau BusinessNZ, notre AdviceLine pour les entreprises a reçu bien plus de 1000 appels par jour, et notre microsite dédié a reçu plus de 2500 visites au cours des derniers jours.

«Nous savons qu’en ce moment, c’est difficile, et ça va devenir plus difficile. Mais ça va s’améliorer.

“Si votre entreprise a besoin de conseils ou d’assistance, veuillez appeler notre AdviceLine 0800 800 362 ou voir d’autres mises à jour sur notre microsite dédié – www.wecc.org.nz/covid19.”