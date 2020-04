Les entreprises italiennes étouffées par la bureaucratie, un bloc de 57 milliards par an

Montants à 57,2 milliards d’euros le coût que chaque année supporte pour les entreprises italiennes en raison du mauvais fonctionnement de notre bureaucratie qui – enveloppée dans un ensemble de lois, décrets, ordonnances, circulaires et diverses dispositions – rend la relation entre les entreprises et l’administration publique de plus en plus difficile.

Il suffit de penser que, net des dispositions prises par les différentes régions, au cours des 2 derniers mois, le gouvernement a approuvé une douzaine de décrets, comprenant plus de 170 pages, pour faire face à l’urgence Covid-19.

Beaucoup d’entre eux – rapporte le CGIA – sont presque indéchiffrables: comme, par exemple, jele décret de liquidité qui a mis les structures opérationnelles des deux banques et la Fonds de garantie géré par Mediocredito Centrale. «Après 10 jours à compter de la publication au Journal officiel, en effet, aucune entreprise n’a encore réussi à obtenir un prêt de 1 euro. Sans oublier que depuis plusieurs semaines des comptables, des consultants en travail et des associations professionnelles sont littéralement inondés d’appels téléphoniques d’entrepreneurs qui ne savent pas si et comment ils peuvent reporter le paiement des impôts, comme le recours à l’IGC, quand il sera payé à leurs employés ou s’ils pourront revenir. fonctionner “.

« Dans On estime que l’Italie a 160 000 normes, dont 71 000 promulguées au niveau central et les autres aux niveaux régional et local. laEn France cependant, ils sont 7 000, en Allemagne 5 500 et au Royaume-Uni 3 000. Cependant, la responsabilité de cette hyper-législation est attribuable à l’échec de l’abrogation des lois concurrentes et au fait que notre cadre réglementaire au cours des dernières décennies a vu augmenter de manière exponentielle l’utilisation de décrets législatifs qui, pour être opérationnels, nécessitent l’approbation de nombreux décrets d’application. . Cette procédure a considérablement augmenté la production réglementaire en Italie, plongeant désespérément les citoyens et les entreprises appelés à la respecter au quotidien “, a déclaré le coordinateur du bureau d’études de la CGIA Paolo Zabeo.

Une solution?

«On pourrait, par exemple, réduire le nombre de lois en l’abrogation des plus anciens, évitant ainsi le chevauchement législatif qui, sur de nombreux sujets, a généré l’incommunicabilité, le manque de transparence, l’incertitude des temps et des obligations de plus en plus lourdes, faisant de la bureaucratie un ennemi invisible et difficile à vaincre ” Renato Mason, secrétaire de la CGIA.