les entreprises mettent des mesures contre le coronavirus

DHL réitère qu’il est impossible de contagion par l’emballage à partir de pays où la contagion se produit; cependant, il maintient des mesures d’hygiène pour protéger ses collaborateurs. “Les employés affectés par les mesures prises par d’autres institutions (parents dont les enfants ne peuvent pas aller à l’école) auront des horaires de travail flexibles en coordination avec leurs superviseurs et en fonction de leurs emplois respectifs”, a expliqué le cabinet.

En plus de la mise en place d’un comité interdisciplinaire et de la mise en place de mesures d’hygiène dans les usines de production, Unilever a indiqué qu’à partir de ce vendredi, la partie administrative fonctionnera à domicile, tandis que le point de vente contactera les clients de forme virtuelle.

Alors ne paniquez pas

Les entreprises commencent également à préparer des protocoles pour travailler à domicile, le soi-disant bureau à domicile. Alberto del Castillo, directeur de la sélection et du conseil chez Adecco, souligne que cette stratégie comprend l’équipement des personnes en infrastructure, garantissant les connexions et les conditions nécessaires pour travailler n’importe où. Cependant, au Mexique (et dans de nombreuses régions du monde), il n’existe pas encore de culture d’entreprise consolidée et ferme qui nous permette de répondre à ce type de scénario épidémiologique.

