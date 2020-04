Les entreprises ne sont pas préparées au risque de pandémie: la moitié n’avait pas de plan de crise

Entreprises non préparées au risque de pandémie. Avant le déclenchement de l’urgence COVID-19, 51% n’avaient pas de plan de gestion de crise, et parmi ceux qui en étaient propriétaires, seulement 14% avaient envisagé un scénario de pandémie possible.

C’est ce qui ressort de l’enquête ANRA, Association nationale des gestionnaires de risques et Protiviti, société de conseil en gestion multinationale, qui a analysé la résilience des entreprises italiennes et leur préparation à la gestion de crise.

Des données qui ne surprennent pas les experts en risques. selon Paolo Rubini, président d’honneur de l’ANRA:

“Bien que le risque pour la santé soit cartographié depuis plus de dix ans et inclus parmi celles qui ont le plus d’impact, il n’y a pas de réelle prédisposition des entreprises au scénario pandémique, car dans l’échelle de probabilité, il est positionné très bas par rapport aux risques perçus comme plus imminents et possible ».

Déjà en 2018, cette situation a été signalée dans le rapport duInstitut Etisphere, qui, dans une analyse menée auprès des 250 multinationales les plus importantes du monde, a mis plans de gestion de crise axés sur les risques les plus perçus, comme les cyberattaques (67%) et les risques environnementaux (45%), ou largement liés à la réputation de l’entreprise (harcèlement au travail, 57%) plutôt qu’à la continuité.

Selon les données de l’enquête ANRA – Protivia, aussi, 33% des entreprises qui ont déclaré avoir des plans de gestion de crise ne présentaient pas de capacités adéquates de prévision des risques, conduisant efficacement les plans à être inefficaces.

En plus d’être une source de variables externes difficiles à prévoir, telles que la globalité et la durée du phénomène, les réactions des pouvoirs publics, les entreprises ont rencontré plusieurs difficultés internes, y compris le manque de dispositifs de sécurité et de personnel sur le lieu de travail, une mauvaise coordination dans le cas des groupes multinationaux et des compétences et des capacités de gestion pas toujours à la hauteur.

selon Emma Marcandalli, directrice générale de Protiviti:

«L’échec de la mise à jour des plans eux-mêmes, datant d’il y a plusieurs années et axé sur des scénarios prévisibles et connus, avec des limites d’application temporelles et spatiales, a pesé le plus. Avoir un plan de gestion de crise, en effet, ne suffit pas pour protéger les affaires d’une entreprise: il est essentiel de le revoir et de l’exercer périodiquement, afin que la direction et les cellules de crise soient prêtes à réagir dans les situations d’urgence, où elles entrent Je joue également la composante psychologique. “

Dans ce contexte de gestion des urgences, et en préparation d’une phase de reprise progressive des activités, la figure du Gestionnaire des risques elle joue donc un rôle encore plus essentiel: 75% des entreprises de l’échantillon la voient effectivement impliquée, ainsi que dans la cartographie et le suivi des risques spécifiques découlant de la pandémie, dans la définition et la mise en œuvre des plans de prévention et d’atténuation de l’impact que l’urgence Covid-19 avait sur les entreprises ainsi que des plans d’intervention visant à un redémarrage futur.