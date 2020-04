Les entreprises qui s’adaptent au coronavirus doivent réfléchir à l’ensemble du parcours client – Econsultancy

Au milieu de la crise des coronavirus, de nombreuses entreprises se sont efforcées de garder leurs portes ouvertes et les revenus à venir en trouvant des moyens de s’adapter.

Certains ont créé de nouveaux produits pour répondre à des besoins qui n’existaient pas avant la crise ou qui n’étaient pas aussi importants; d’autres se transforment numériquement, trouvent des moyens de fournir des produits et des services virtuellement, ou bien les livrent sous forme physique directement à la porte d’un client.

Il existe de nombreux exemples inspirants d’entreprises travaillant dans les limites de la crise et trouvant des moyens de réussir – j’en ai arrondi six pour un article récent. Mais pendant que je faisais des recherches, j’ai remarqué quelque chose: beaucoup de ces entreprises, même celles qui ont fait des efforts pour réinventer toute leur façon de faire des affaires, n’ont pas révisé leur expérience de site Web pour la refléter.

Oh, ils ont peut-être mis en place un interstitiel qui apparaît lorsque les clients visitent leur site Web pour la première fois, mais le reste du site Web restera inchangé, présentant un produit qui n’est plus viable avec une copie qui se lit de manière discordante à une époque de distanciation sociale, verrouillage et abri sur place. Ou ils ont peut-être partitionné le nouveau produit ou l’expérience dans une zone distincte du site Web, mais ne le promeuvent pas sur le reste du site, laissant les clients qui trouvent le site Web de manière organique ou y reviennent après un certain temps à propos de leur nouvelle offre.

C’est l’équivalent virtuel de coller un panneau annonçant de nouveaux produits dans une vitrine, puis de les cacher à l’intérieur – ou peut-être en train de griffonner “nous nous adaptons au coronavirus” sur le devant sans rien faire d’autre pour s’adapter réellement.

Prenons l’exemple du détaillant de mode Quiz. Quand j’ai appris que Quiz avait rouvert ses activités de commerce électronique après une période de fermeture, je suis allé consulter le site Web. Il y a beaucoup moins d’appel à la mode dans un monde où presque personne ne quitte la maison, alors comment l’entreprise s’est-elle adaptée?

J’ai été impressionné de voir une bannière sur le devant du site Web annonçant des tenues attrayantes mais confortables avec la légende «Restez à la maison, restez glamour». Génial – Quiz plaidait en faveur d’une belle apparence même lorsque vous êtes juste à la maison. Après tout, s’habiller tout en travaillant à domicile est censé vous aider à entrer dans la «mentalité de travail» et à mieux créer des frontières entre le travail et les loisirs, et il y a des avantages à avoir différentes tenues pour refléter votre humeur.

Quiz annonce sa gamme de vêtements «day glam» avec le message «Restez à la maison, restez glam». (Source: Quiz)

Mais quand j’ai cliqué sur la gamme annoncée sur la bannière, la sélection “ day glam ” de Quiz, la copie en haut de la page était discordante à lire, parlant de “ cocktails l’après-midi avec les filles ”, “ danser toute la nuit ” et “ boissons et dattes ‘- tout ce qui n’existe tout simplement pas dans ma réalité actuelle. La copie n’avait clairement pas été mise à jour pour le monde de COVID-19, et pourtant c’était la deuxième page à laquelle je suis allé en parcourant le site Web – ce qui suggérait que personne ne s’était assis pour tester le voyage du point de vue du consommateur ou pensé à la page de destination vers laquelle la bannière mènerait.

Prenons un autre exemple d’une entreprise qui a révisé plus en profondeur son modèle commercial en réponse à la crise des coronavirus. Cheeky Food Events est une entreprise australienne qui propose la cuisine en tant qu’activité de liaison d’équipe à des clients d’entreprise ou lors d’événements; il va sans dire qu’il a dû repenser son offre dans le sillage de la pandémie de coronavirus. La société vend maintenant des forfaits de restauration livrés à distance que les effectifs répartis peuvent cuisiner en tant qu’activité de liaison d’équipe, avec des instructions en direct d’un chef.

Lors de la visite du site Web de Cheeky Food Events, les nouveaux visiteurs rencontreront un pop-up leur indiquant la nouvelle offre avec un formulaire pour entrer leurs coordonnées pour plus d’informations. Cependant, à part cela, il n’y a aucune mention sur le site Web de la nouvelle offre de produits ou du fait que Cheeky Food Events s’adapte au coronavirus.

Bien que je sache qu’une refonte complète du site Web prendrait du temps et coûterait cher, même une simple mention sur la page d’accueil (ou mieux encore, une refonte de la page d’accueil) menant à une page de destination dédiée à la nouvelle offre serait mieux que rien et donnerait l’entreprise a plus d’espace pour promouvoir un produit qu’elle a vraisemblablement mis beaucoup d’efforts dans la conception. Dans l’état actuel des choses, les visiteurs qui cliquent accidentellement hors de la fenêtre contextuelle, ou qui ne parviennent pas à saisir leurs coordonnées au départ mais pourraient vouloir en savoir plus plus tard, n’ont pas la possibilité de le faire.

Ou prenez Box Mind, une entreprise qui propose des cours de fitness sur les lieux de travail, hôtels, clubs privés et lieux similaires. Encore une fois, la société a déplacé son offre de produits en ligne et propose désormais des séances de fitness virtuelles – mais à part une première fenêtre interstitielle avec un code d’activation, le site Web n’en fait aucune mention, avec des photos et une copie de cette date d’avant la crise .

Allez grand, ou rentrez chez vous

Je lèverai la main et admettrai que je ne suis pas un propriétaire d’entreprise qui a vu son modèle économique entier plongé dans le désarroi par une pandémie mondiale, me forçant à m’adapter rapidement pour survivre – vous pourriez donc dire qu’il est facile pour moi de critiquer .

Mais si les entreprises vont investir du temps et de l’énergie pour repenser leur façon de faire des affaires pendant la pandémie – ou si elles ont pris la décision de continuer à vendre, mais pourraient avoir besoin d’adapter légèrement leur stratégie – pourquoi laisser passer les opportunités de promotion ou risquer de faire sortir les visiteurs du site Web de la mentalité d’achat par l’imagerie des produits, les témoignages et la copie du site Web d’une époque révolue?

Je comprends que les entreprises pensent peut-être que la pandémie de coronavirus sera temporaire, et qu’il n’est donc pas logique d’apporter des modifications trop permanentes à leur présence sur le Web. Le problème est que cela présente une contradiction discordante avec les clients qui naviguent et achètent en ce moment, qui fournissent – ou pourraient fournir – des revenus précieux à un moment où ils sont absolument nécessaires. Deuxièmement, la vérité est que nous ne savons pas combien de temps dureront les effets de cette pandémie – cela pourrait être beaucoup plus long que nous le pensons.

Et troisièmement, à quoi bon prendre des mesures pour adapter votre modèle commercial ou votre présence sur le Web à la pandémie de coronavirus si ceux-ci sont compromis par le reste du parcours client? Bien que je ne dise pas «vous pourriez tout aussi bien n’avoir rien fait», il me semble clair qu’un peu de réflexion et de tests supplémentaires rendraient ces adaptations tellement plus intéressantes et efficaces.

Mon message aux entreprises qui tentent de s’adapter pour survivre à la pandémie de coronavirus est le suivant: ne négligez pas la situation dans son ensemble. Mettez-vous à la place du client et regardez les changements de son point de vue. Sont-ils liés ou disjoints? Le parcours client les conduit-il vers des pages qui semblent désormais dépassées? Faites-vous la promotion de vos nouveaux produits dans des endroits où ils pourraient les trouver?

Et enfin: test, test, test.

Comment changer de cap au milieu d’une crise: rejoignez Michelle Spillane, directrice marketing et marque chez Paddy Power, avec Charlotte Rogers de Marketing Week pour discuter de la manière dont les marques peuvent faire face au besoin de changer, ce mardi 21 avril à 11h BST. Inscrivez-vous gratuitement ici.