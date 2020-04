Les entreprises seront-elles plus durables après COVID-19?

La pandémie de coronavirus, maintenant bien dans son troisième mois (selon l’endroit où vous vivez), a eu des effets dévastateurs à grande échelle sur le monde. Des milliers de morts et la fermeture d’industries, et le monde est rapidement devenu un endroit méconnaissable.

Dans tout le chaos, de «bonnes nouvelles» ont commencé à surgir. Les canaux de Venise étaient plus clairs que jamais. La faune était de retour dans les villes. Et même si certaines de ces informations étaient de fausses nouvelles (désolé, aucun dauphin n’est venu à Venise), cela a déclenché un débat beaucoup plus large sur la façon dont l’environnement réagissait à cet arrêt mondial. Et le fait est que l’impact environnemental du Coronavirus a suscité une nouvelle conversation sur la durabilité de l’entreprise.

Au cours des dernières années, la durabilité a été un sujet brûlant pour les petites et grandes entreprises. Avec le lancement des objectifs de développement durable des Nations Unies en 2016, la façon dont les affaires peuvent être bonnes pour la planète a été largement débattue.

Certaines entreprises ont pris des mesures décisives au début, mais pour d’autres, le passage à un modèle d’entreprise plus durable semblait loin d’être tiré par les cheveux. Il serait impossible pour tout le monde de travailler à domicile. Les réunions d’affaires devaient avoir lieu en personne. Des conférences aussi.

Mais au cours des trois derniers mois, l’impossible est devenu très rapidement possible.

Cela ne veut pas dire que la pandémie de coronavirus a eu des effets universellement positifs sur l’environnement.

Parallèlement à la réduction des émissions de carbone, il y a eu une augmentation des déchets médicaux. À mesure que les voyages en avion chutent, il faut couper davantage d’arbres pour produire des emballages.

Et gérer une entreprise entièrement à distance peut réduire les déplacements et donc la pollution, mais avec plus de personnes à la maison, plus d’électricité et de gaz sont utilisés pour alimenter, chauffer et nourrir votre main-d’œuvre distante. De plus, les immeubles de bureaux, même lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ne s’arrêtent pas automatiquement de fonctionner. Ils sont instantanément réutilisés en quelque chose d’autre. Pour de nombreuses petites entreprises, ce verrouillage entraînera d’énormes coûts sans rapport avec la perte de revenus qui pourraient empêcher les initiatives de durabilité d’être efficaces à l’avenir.

Parce qu’il est difficile de créer une entreprise durable et respectueuse de l’environnement à partir de zéro, il est encore plus difficile de transformer soudainement une entreprise en une opération entièrement distante et fonctionnelle.

Il est donc difficile de dire si les entreprises deviendront plus durables à long terme en raison de la pandémie de coronavirus. D’une part, nous sommes en train de prouver l’impossible en termes de réduction des voyages en avion, des conférences et des déplacements. Un passage à grande échelle au travail «hors bureau» signifie également moins de papier utilisé quotidiennement. Un environnement de travail moins «centré sur le bureau» est possible.

Et d’autre part, le travail à distance ne fonctionne pas pour tout le monde. Au niveau de l’entreprise et au niveau personnel. Les projets avancent plus lentement à mesure que les gens trouvent des moyens de communiquer numériquement. L’innovation qui survient généralement pendant les pauses café et par hasard au photocopieur sera perdue. Et personnellement, tout le monde n’a pas un bon environnement familial dans lequel travailler. Tout le monde n’a pas le luxe de l’espace, tant physique que mental, pour être aussi productif à la maison.

Tout comme l’impact environnemental du Coronavirus, les choses devront être pesées en tenant compte à la fois du bon et du mauvais.