Les entreprises soutiennent l’action du gouvernement sur Covid-19

Passer au niveau 4 signifie que cela deviendra plus difficile, mais cela ira mieux, dit John Milford, directeur général de la Wellington Chamber of Commerce and Business Central.

«Nous appuyons le gouvernement qui prend cette décision d’augmenter le niveau d’alerte Covid-19. Nous devons tous faire notre possible pour ralentir la propagation de Covid-19 et protéger la Nouvelle-Zélande.

«Cela nous donne les meilleures chances de garder les gens en vie et de revenir à la normale dès que possible

«Les entreprises évoluent rapidement pour se conformer à l’alerte de niveau 3 et soutiennent le personnel travaillant à domicile.

«Passer au niveau 4 en 48 heures signifie que les entreprises non essentielles devront fermer. Cela aura un impact significatif. Il est toutefois rassurant de constater que les subventions salariales ont été étendues à toutes les entreprises et que des travaux sont en cours pour continuer à soutenir les employés et les entreprises.

«D’autres mesures, comme un programme de garantie du financement des entreprises et un soutien hypothécaire, seront également essentielles pour les entreprises en difficulté.

«Une autre initiative importante pour les entreprises est l’Avis sur l’épidémie, car il donne au gouvernement le pouvoir de contourner les problèmes de réglementation et de bureaucratie qui peuvent causer des problèmes inutiles en ces temps difficiles.

«Si les entreprises ont des questions ou ont besoin d’une assistance supplémentaire, veuillez appeler notre service conseil. Notre réseau BusinessNZ soutient les entreprises et gère une ligne de conseils à l’échelle nationale accessible à toutes les entreprises, et pas seulement aux membres du réseau:

– Auckland 0800 300 362 (Upper North Island: EMA)

– Wellington 0800 800 362 (Lower North Island et Marlborough: Business Central)

– Christchurch 0800 50 50 96 (Canterbury et côte ouest: Chambre de commerce des employeurs de Canterbury)

– Dunedin 0508 656 757 (Otago et Southland: Otago Southland Employers ’Association)

«Cela deviendra plus difficile, mais cela ira mieux. En ce moment, notre objectif est de nous assurer que nous restons connectés en tant que communauté d’affaires et que cette entreprise dispose des bons conseils pour passer les semaines à venir. »