Les entreprises technologiques continuent de lancer leurs gadgets malgré le coronavirus

Tim Cook, PDG de la société, a déclaré dans un communiqué qu’il avait appris la leçon en Chine – où il a fermé ses magasins jusqu’à ce que l’épidémie s’intensifie – et a déclaré que le moyen le plus efficace de minimiser la transmission du virus était de réduire les concentrations de personnes, mais que votre boutique en ligne continuera de fonctionner. Au Mexique, l’Apple Store Via Santa Fe et le magasin Antara resteront fermés.

Apple a également indiqué qu’il ne serait pas en mesure de répondre à ses prévisions de revenus pour le deuxième trimestre en raison de l’épidémie de coronavirus en raison de l’offre limitée de ses iPhones et de la baisse de la demande en Chine, car en dehors de ce pays, ses produits sont restés conformes à la attentes de ventes.

De son côté, Motorola a annoncé l’arrivée au Mexique de son très attendu Motorola Razr, son premier smartphone à écran flexible au format flip, qui double complètement de moitié.

Ce téléphone sera mis en vente à partir du 2 avril à partir de 29 999 pesos et, selon la société, il sera disponible auprès des principaux opérateurs du pays, de la boutique en ligne de la société et des Motostores au Mexique.

