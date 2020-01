Les épiciers britanniques connaissent la croissance de Noël la plus lente depuis 2015

Les derniers chiffres de part de marché de l’épicerie de Kantar montrent que les ventes des supermarchés en glissement annuel ont augmenté légèrement de 0,2% au cours de la période de 12 semaines se terminant le 29 décembre.

// Alors que les épiciers ont enregistré des ventes record à Noël, 2019 a connu le taux de croissance le plus lent sur la période depuis 2015, selon Kantar

// Des données distinctes de Nielsen ont montré que les épiciers britanniques ont connu la plus faible croissance à Noël depuis 2014

// Sur un an, Kantar a déclaré que les Big 4 avaient perdu des parts de marché, Aldi, Lidl, la coopérative et l’Islande ont gagné, tandis que Waitrose est resté inchangé

Selon de nouvelles données sur les parts de marché, les épiciers britanniques ont enregistré le taux de croissance des ventes le plus faible de la période cruciale de Noël depuis 2015.

Les derniers chiffres de Kantar indiquent que les ventes des supermarchés d’une année sur l’autre ont légèrement augmenté de 0,2% au cours de la période de 12 semaines se terminant le 29 décembre.

Kantar a déclaré que, même si les détaillants en épicerie ont encore pris un record de 29,3 milliards de livres sterling dans les caisses du soi-disant quartier doré – en hausse de 50 millions de livres sterling sur 2018-2019, le rythme de croissance le plus lent de la période de Noël a été observé depuis 2015.

Cependant, des données distinctes sur la part de marché des épiceries de Nielsen ont montré que les supermarchés britanniques ont connu la plus faible croissance des ventes au cours de la période de Noël depuis 2014, avec des ventes en hausse de 0,5% en glissement annuel au cours des quatre semaines précédant le 28 décembre.

Kantar a déclaré que ses dernières données indiquaient que la croissance des ventes était difficile à trouver, chacun des Big 4 connaissant une baisse des ventes et des parts de marché par rapport à l’année précédente.

Dans l’ensemble, les dépenses moyennes des ménages au cours de la période des fêtes de 12 semaines ont chuté de 8 £ à 1055 £, tandis que le volume total des ventes a diminué de 0,7%.

Pendant ce temps, les prix des magasins comparables n’ont augmenté que de 0,9 pour cent, bien que Kantar ait déclaré que le faible niveau d’inflation n’a pas contribué à stimuler le marché.

“Il n’y avait aucun signe de la précipitation post-électorale que beaucoup espéraient au cours des dernières semaines avant Noël, les acheteurs surveillant attentivement leurs budgets”, a déclaré Fraser McKevitt, responsable des informations commerciales chez Kantar.

Il a ajouté que les acheteurs «réduisaient les classiques festifs traditionnels et indulgents» tels que les dindes, les puddings de Noël, les biscuits de saison ainsi que l’alcool.

En revanche, Nielsen a attribué la faible croissance de ses données à une concurrence accrue, à des baisses de prix et à une baisse de l’inflation.

Ses données ont également révélé que si les consommateurs visitaient les supermarchés plus souvent au cours de la période de Noël 2019, les acheteurs achetaient moins d’articles et dépensaient moins à chaque fois.

“Il n’est pas surprenant que les ventes soient restées relativement faibles au cours de la période de décembre, étant donné que l’élan a continué de ralentir à l’approche de Noël cette année”, a déclaré Mike Watkins, responsable du point de vue des détaillants à Nielsen.

“Cela nous a donné la plus faible croissance des ventes de Noël depuis 2014, les acheteurs choisissant de visiter les magasins plus fréquemment, mais dépensant moins.”

Kantar a déclaré que parmi les épiciers en briques et en mortier, Lidl a ouvert la voie avec une croissance des ventes de 10,3% au cours des 12 dernières semaines, sa part de marché de Noël atteignant 5,9%.

Avec Aldi, les épiciers discount allemands ont atteint leur part de marché de Noël combinée la plus élevée de tous les temps avec 13,7%.

Individuellement, les ventes d’Aldi ont augmenté de 5,9% et sa part de marché a augmenté de 0,4 point de pourcentage pour atteindre 7,8%.

Kantar a déclaré que l’épicier du Royaume-Uni connaissant la croissance la plus rapide dans l’ensemble était toujours Ocado, avec des ventes en hausse de 12,5%, avec une part de marché atteignant 1,3%.

Pendant ce temps. les ventes de Sainsbury’s ont baissé de 0,7%, bien que sa part de marché soit restée relativement stable de seulement 0,1 point de pourcentage à 16%.

Les ventes de Tesco ont diminué de 1,5% au cours de la période de Noël, avec une part en baisse de 0,4 point de pourcentage à 27,4%.

Asda et Morrisons ont également vu leurs ventes chuter de 2,2% et 2,9% respectivement, leurs parts de marché chutant également à 14,8% et 10,3% respectivement.

La croissance de 3% de la coopérative était en avance sur le marché, et suffisante pour augmenter sa part de 0,2 point de pourcentage à 6,1%.

La part de marché de Waitrose est restée à 5%, sans être affectée par une baisse de 0,9% des ventes.

L’Islande, quant à elle, a connu une période festive brillante, les ventes ayant augmenté de 1,3% pendant Noël, ce qui a permis à sa part de marché d’augmenter d’un point de pourcentage pour atteindre 2,3%.

Les données de Nielsen ont montré que Sainsbury’s était le plus grand épicier des Big 4 au cours de la période de 12 semaines se terminant le 28 décembre, bien qu’il ait encore connu une baisse des ventes de 0,4%.

Le leader du marché Tesco, Asda et Morrisons a suivi avec des baisses de ventes de 0,9%, 1,1% et 2,5% respectivement.

Parallèlement aux données de Kantar, Nielsen sad Aldi et Lidl ont continué à surperformer et à gagner des parts de marché du Big 4.

Les ventes de Lidl ont augmenté de 12,2%, tandis qu’Aldi a augmenté de 7,7%, ce qui donne une part de marché cumulée de 15,1%.

