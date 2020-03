Les épiciers élaborent des plans pour gérer le stockage à mesure que le coronavirus se propage

Des plans sont mis en place pour assurer un approvisionnement alimentaire ininterrompu

// Les épiciers révèlent des plans «nourrir la nation» dans le cadre d’un appel d’offres avec les fournisseurs à mesure que les stocks augmentent

// Les supermarchés ont signalé une augmentation des stocks grâce à l’épidémie de coronavirus

// Ocado et l’Islande parmi ceux qui ont connu des achats en gros

Les épiciers britanniques auraient élaboré des plans «nourrir la nation» visant à atténuer l’accumulation accrue de stocks due à l’épidémie de coronavirus.

Dans le cadre de ces plans, les épiciers travailleraient avec les fournisseurs pour réduire la variété d’aliments et d’épicerie disponibles, a rapporté The Guardian.

Le partenariat signifie que les deux se concentreront plutôt sur le maintien de l’approvisionnement en produits de base.

LIRE LA SUITE:

Les plans sont mis en place pour assurer un approvisionnement alimentaire ininterrompu, et il suit les “plans de bataille” du Premier ministre Boris Johnson lundi, visant à lutter contre une éventuelle épidémie en limitant la propagation au sein des foules et aux personnes âgées et plus vulnérables.

Le niveau de risque de contracter un coronavirus en Europe est passé de «modéré à élevé», les décès en Italie étant passés de 18 à 52 lundi.

L’épicier britannique en ligne Ocado a conseillé aux clients de passer des commandes plus à l’avance que d’habitude en raison d’une «demande exceptionnellement élevée».

Parallèlement, l’Islande, spécialiste des surgelés, a déclaré avoir plus de clients dans ses magasins, dépensant beaucoup plus que la normale.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette