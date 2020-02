Les épiciers sans forfait: l’avenir de l’épicerie?

71,3% des Britanniques sont prêts à utiliser les services de recharge alimentaire afin de réduire les déchets

L’année dernière, Waitrose et Marks & Spencer sont devenus les premiers grands détaillants à introduire de nouvelles initiatives de recharge ou d’apporter votre propre conteneur en réponse aux préoccupations croissantes des consommateurs concernant les déchets plastiques excessifs des emballages.

L’épicier des Big 4, Asda, a emboîté le pas en 2020 et prévoit de lancer un programme de recharge dans son magasin de Leeds en mai.

Les fruits et légumes en vrac et l’interdiction des sacs en plastique sont de plus en plus courants chez les épiciers du pays, mais les programmes de recharge sont une tendance émergente. Une recherche de GlobalData a révélé que 71,3% des Britanniques étaient prêts à utiliser les services de recharge alimentaire afin de réduire les déchets et d’améliorer la durabilité des aliments pour l’environnement.

Bien que cela soit considéré comme un moyen pratique de magasiner pour l’avenir, certains pourraient soutenir que l’initiative réduit considérablement la durée de conservation. Une grande raison pour laquelle les supermarchés utilisent des emballages est de protéger les aliments et d’éviter le gaspillage – en particulier avec les aliments frais.

«Le plastique à usage unique peut avoir un effet spectaculaire sur la durée de conservation des aliments»

«Le plastique est un matériau brillant», a déclaré Giles Gibbons, directeur général du cabinet de conseil en stratégie Good Business, à Retail Gazette, son opinion impopulaire.

“Il est facile à produire, il est léger, durable – et il fait durer les aliments plus longtemps.”

En fait, l’organisme commercial British Plastics Federation a constaté que le plastique barrière peut généralement donner aux aliments 18 mois de durée de conservation sans avoir besoin de conservateurs.

Zana Busby, directrice du cabinet d’analystes Retail Reflections, a accepté. Elle a fait valoir qu’en dépit de ses inconvénients environnementaux, «le plastique à usage unique peut avoir un effet dramatique sur la durée de conservation des aliments».

«Il a été démontré que la vente de raisins dans des sacs ou des plateaux en plastique réduit de 20% les déchets en magasin, et seulement 1,5 g d’emballages en plastique peut prolonger la durée de conservation d’un concombre de trois à 14 jours», a-t-elle déclaré.

Waitrose a récemment lancé un programme permettant aux clients de remplir ou de remplir leurs propres conteneurs avec une gamme de produits dans le but de réduire les déchets. Il a d’abord été lancé à titre d’essai avant d’être déployé dans plusieurs autres magasins.

M&S a intensifié son engagement à réduire les déchets plastiques en introduisant un programme qui encourage les clients à apporter leurs propres contenants réutilisables à ses comptoirs alimentaires à emporter, où ils reçoivent une remise de 25p sur chaque repas pour ce faire.

Plus récemment, Asda a dévoilé son intention de lancer son premier magasin de développement durable dans sa succursale de Middleton à Leeds dans le cadre de son dernier engagement à respecter l’environnement.

Daniel Harvey, directeur du conseil technique BearingPoint, a déclaré que le succès d’Asda dépendrait de la façon dont l’aménagement est conçu pour maximiser l’utilisation de l’espace et permettre aux clients de magasiner pratiquement la gamme. Il a également déclaré que cela dépendait de la question de savoir si les distributeurs minimisent le risque de contamination.

“Le maintien de la qualité du produit tout au long des premiers stades de la chaîne d’approvisionnement ne devrait plus être un défi, les défis viendront en magasin”, a-t-il déclaré.

«Le succès des essais dépendra du fait que l’expérience d’achat fonctionnera pratiquement pour les produits, les clients et les collègues.»

L’initiative Unpacked de Waitrose a vu l’épicier se passer de plastique sur 200 lignes dans son magasin Botley Road de 24 600 pieds carrés à Oxford en juin de l’année dernière. La majorité des emballages ont été retirés de 160 lignes, remplacés par une station de recharge pour les produits alimentaires comme les céréales ou les pâtes, et une gamme de fruits et légumes en vrac.

Après avoir reçu des commentaires positifs, Waitrose a annoncé qu’il allait étendre sa piste Unpacked à d’autres magasins.

Cependant, Busby a déclaré qu’il semblait «mythique» que les clients se présentent dans les supermarchés avec des pots ou des pots.

“Il peut fonctionner à petite échelle, dans les magasins locaux, mais il est difficile de le voir se généraliser suffisamment pour faire une différence significative dans l’utilisation globale des plastiques”, a-t-il déclaré.

Simon Hedaux, directeur général du conseil en gestion ReThink Productivity, a déclaré que les détaillants seront confrontés à un défi en matière d’efficacité: “Les clients changeront-ils leurs habitudes d’achat et se souviendront-ils d’apporter des conteneurs de chez eux?”

Après le lancement de M&S Food en 2019 en lançant 90 lignes de fruits et légumes en vrac complètement exempts d’emballages en plastique, l’essai de trois mois du programme n’a pas été prolongé après s’être avéré impopulaire dans son magasin de Tolworth.

Mais M&S ne s’est pas arrêté là. En juillet, elle a introduit un programme incitant les clients à apporter leurs propres contenants réutilisables dans certains de ses magasins d’alimentation. Les clients ont pu apporter leurs propres contenants réutilisables aux comptoirs des aliments à emporter de M&S Market Place en échange d’une remise de 25 p. Sur chaque repas.

Bien que le nouveau concept d’Asda n’ait pas encore commencé, beaucoup ont déjà exprimé leur anticipation du programme sur les réseaux sociaux.

Lors de son lancement en mai, Asda a déclaré que son magasin de Middleton présentera de nouveaux concepts pour «encourager les clients à réutiliser et à recharger» leurs plastiques. Le magasin comprendra également un «fleuriste nu», offrant des fleurs sans plastique.

En outre, il y aura une gamme de nouvelles installations de recyclage, notamment un distributeur automatique inversé pour les bouteilles et les canettes en plastique et le recyclage des cintres.

Les clients qui achètent dans le magasin seront invités à donner leur avis sur différents essais, permettant à Asda et à ses fournisseurs de mieux comprendre comment ces innovations fonctionnent dans la pratique.

Asda a déclaré que les procès dureraient au moins trois mois avant qu’une décision ne soit prise quant à son déploiement dans d’autres magasins, son nouveau procès ou son arrêt.

“C’est formidable qu’Asda expérimente avec des stations de recharge, pour de nombreuses raisons”, a déclaré Gibbons.

«Il y a la réduction immédiate du plastique à usage unique. Il y a le fait que cela aidera à se diriger vers les schémas plus larges de changement de comportement dont nous avons tous besoin et que nous voulons de plus en plus faire, d’autant plus que l’impact est immédiat et tangible.

“Et il y a le fait que l’initiative envoie un signal fort sur leur intention d’innover pour faire une différence, ce qui est à son tour bon pour leurs marques et leurs entreprises. Cela le rend plus que viable; c’est une bonne idée. »

Asda tentera inévitablement de signaler la réduction brute des plastiques à usage unique; arriver à un chiffre global assez calculé et précis, d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, mais cela peut être plus difficile que prévu.

Il pourrait être important d’examiner l’impact global des initiatives de recharge. Les articles robustes comme les pâtes et le riz ont généralement une durée de conservation relativement longue. Le plus grand risque pourrait être l’impact sur la qualité des produits qui dépendent du plastique à usage unique pour conserver leur fraîcheur, comme les céréales pour petit déjeuner.

Un problème majeur pour les détaillants avec le modèle de recharge est que les consommateurs peuvent traverser la rue dans un magasin rival qui a emballé des produits s’ils ont oublié leurs conteneurs, ce qui affecte la fréquentation et les ventes.

Pour de nombreux détaillants, cela pourrait être une question de priorité. Qu’est-ce qui compte le plus: réduire les plastiques à usage unique ou réduire le gaspillage alimentaire?

