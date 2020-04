Les ERTE et les réductions de salaire arrivent chez McLaren; Sainz et Norris, inclus

Les entreprises doivent agir pour assurer sa viabilité à long terme à mesure que la pandémie de coronavirus se développe à travers le monde, de sorte que le taux de chômage commence à monter en flèche et que l’économie ralentit.

Dans de nombreux secteurs, ceux qui parviennent à survivre à la crise seront renforcés et c’est ce que McLaren essaie de faire, qui compte des milliers d’employés dans trois secteurs bien définis: l’automobile commerciale, la technologie et l’ingénierie et la concurrence.

Tous sont des secteurs très affectés par la situation actuelle, c’est pourquoi McLaren a décidé de lancer un processus de licenciement temporaire d’une partie de ses travailleurs, appliquant réduction de salaire le reste, y compris Carlos Sainz et Lando Norris, qui se sont portés volontaires pour faire partie de la coupe appliquée au reste des membres de la marque britannique.

“Ces mesures ont été prises pour garantir que nos employés reprennent un travail à temps plein lorsque l’économie se rétablit.”, prend acte de la déclaration McLaren, qui n’a pas communiqué les chiffres exacts de certaines mises à pied qui ont été appliquées pour une période de trois mois, ni le montant de la réduction de salaire appliquée aux autres employés.

Afin de soutenir les entreprises et les travailleurs, le gouvernement britannique a introduit un système de rétention qui permet aux entreprises de une subvention couvrant 80% des salaires d’un travailleur licencié jusqu’à un maximum de 2 500 livres par mois, 2 826 euros. Pour le moment, aucune autre équipe basée au Royaume-Uni n’a encore décidé de prendre des mesures similaires.