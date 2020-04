Les États-Unis cherchent à imposer des tarifs pétroliers pour protéger leurs travailleurs

Les prix du pétrole ont baissé en raison de la baisse de la demande et de la guerre des prix entre la Russie et l’Arabie saoudite sur la part de marché.

Après avoir rencontré vendredi des dirigeants des grandes sociétés pétrolières, Trump a déclaré qu’il ne prévoyait pas d’imposer de tarifs pour le moment, mais que c’était un outil qu’il pourrait utiliser.

Plus tôt ce samedi, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a appelé la Russie et l’Arabie saoudite à conclure rapidement un accord et, ainsi, à mettre fin à la baisse des prix du pétrole.

“Où est la responsabilité envers l’humanité, où est la fraternité universelle, où sont les soi-disant chefs d’État?”, A déclaré le président mexicain lors d’une conférence de presse.

.