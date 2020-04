Les États-Unis dépassent l’Italie et enregistrent le plus grand nombre de décès dus à Covid-19

Les États-Unis ont enregistré les taux de mortalité les plus élevés à ce jour en raison de l’épidémie, faisant état de près de 2 000 décès par jour pendant quatre jours consécutifs, principalement dans et autour de New York.

Même ces estimations sont considérées comme faibles, car New York fait toujours de son mieux pour inclure une augmentation des décès à domicile, et non dans les hôpitaux, dans ses statistiques.

Des experts en santé publique ont averti que le nombre de morts aux États-Unis pourrait atteindre 200 000 au cours de l’été boréal si les ordres de séquestration et de fermeture d’entreprises étaient levés après seulement 30 jours.

Mais la plupart des restrictions à la vie publique, telles que les fermetures d’écoles et les ordonnances d’urgence imposant aux travailleurs non essentiels de rester à la maison, découlent de l’autorité des gouverneurs de l’État, et non du président.

Trump a déclaré qu’il souhaitait que les Américains reviennent à la normale dès que possible et que les mesures visant à empêcher la propagation du coronavirus ont déjà en elles-mêmes des coûts économiques élevés résultant de l’arrêt et des dépenses de santé publique supplémentaires.

Samedi, à New York, le gouverneur de l’État et le maire de la ville se sont engagés dans un autre différend concernant leurs efforts pour lutter contre le virus, dans ce qui est maintenant leur nouvel épicentre mondial, cette fois pour débattre de la durée de leur fermeture. les écoles.

