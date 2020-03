Les États-Unis ont le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus

Le nombre de morts aux États-Unis du coronavirus a également dépassé le cap des 1000 jeudi, alors que les hôpitaux de New York et d’autres villes se débattaient avec un énorme flux de patients, et que le Congrès travaillait à approuver un plan de secours pour 2 mille milliards de dollars.

Un compte tenu par l’Université Johns Hopkins a montré qu’au moins 1 046 personnes étaient mortes de Covid-19, la maladie respiratoire causée par le virus. Covid-19 s’est révélé particulièrement dangereux pour les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants. L’État de New York est en tête du pays en termes de décès et d’infections.

Le déficit prévu de ventilateurs, de machines qui soutiennent la respiration des personnes qui ont perdu la capacité de respirer par elles-mêmes, a été substantiel, car une augmentation des cas submerge les hôpitaux de New York, a déclaré le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, lors d’une conférence de presse.

“Tout scénario réaliste dépassera les capacités du système de santé”, a-t-il déclaré. “Le nombre de fans dont nous avons besoin est tellement astronomique, et ce n’est pas comme si nous les avions dans un entrepôt”, a ajouté Cuomo. “Pas de stock disponible.”

Alors que New York était l’épicentre du coronavirus aux États-Unis cette semaine, la Louisiane pourrait bien être la prochaine. À La Nouvelle-Orléans, la plus grande ville de l’État, les célébrations du Mardi Gras du mois dernier auraient alimenté l’épidémie.

Le coronavirus a provoqué au cours des dernières 24 heures près de 50 000 nouvelles infections, portant le nombre mondial de cas à 462 684, selon les données les plus récentes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le nombre de décès s’élève à 20 834 dans le monde. Une augmentation en ce jour de 2 401 décès par rapport à la précédente.

Les pays et territoires qui ont notifié entre un et des milliers de cas à l’OMS sont 199, ce qui implique que le coronavirus est pratiquement mondial.

Avec des informations de l’., . et EFE

.