Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed), a assuré que les États-Unis “pourraient déjà être en récession”, compte tenu des mesures qui ont été lancées par plusieurs régions et entreprises pour fermer complètement les magasins de détail à la public.

Dans une interview avec l’émission “Today Show” sur la chaîne de télévision “NBC”, Powell a expliqué que, bien que les États-Unis puissent être en récession, la différence avec les autres contractions est “qu’il n’y a rien de fondamentalement mauvais” dans l’économie du pays.

Powell a ajouté que «c’est une situation dans laquelle on demande aux gens de rester loin de l’activité économique, de rester à la maison et de ne pas aller travailler, de fermer leurs entreprises… Donc, en principe, si nous mettons sous contrôle l’expansion du virus rapidement, l’activité économique pourra redémarrer ».

En raison de l’impact du coronavirus aux États-Unis, la Fed a pris la décision d’abaisser efficacement les taux à 0%, a approuvé le lancement d’un plan d’achat illimité d’actifs et de divers programmes et lignes de crédit pour remplacer le capacité de prêt qui a pu être perdue en raison de l’aversion au risque des investisseurs et des banques.

Powell a expliqué que “dans certaines circonstances comme celle-ci, nous avons la possibilité d’utiliser nos autorisations de prêt d’urgence, et la seule limite serait le soutien que nous recevons du Département du Trésor”. En outre, il a assuré que “en ce qui concerne les prêts, nous n’allons pas manquer de munitions, cela ne se produit pas. Nous avons encore de la marge de manœuvre par d’autres moyens pour soutenir l’économie. »

En ce qui concerne la future reprise de l’économie, Powell a déclaré que, bien qu’il y ait des “augmentations importantes” du chômage et des “chutes importantes” de l’activité économique, il y aurait également un “bon rebond”.

Le but de la Fed est d’assurer le flux de crédit vers l’économie et de maintenir les taux d’intérêt bas afin que la reprise “soit la plus vigoureuse possible”.

