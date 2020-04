Les États-Unis pourraient relancer leur “Plan PIVE” particulier pour stimuler la demande

Alors que la récession que le COVID-19 a accélérée approche – nous y étions déjà en route – les formules qui, il y a 10 ans, ont progressivement fait sortir l’économie de la catastrophe (ou du moins ont essayé de faire quelque chose) commencent à être mémorisées.

À l’été 2009, une mesure a été lancée aux États-Unis lors de l’administration “récemment lancée” de Barack Obama. Alors que les ventes de voitures avaient chuté alors que le baril de pétrole tombait à près de 150 $, l’effondrement de Lehman Brothers et d’autres banques, une formule a été recherchée pour accélérer les ventes. Là, le programme est né Système de remise d’allocation de voiture (VOITURES).

Ce n’était rien d’autre qu’un programme d’aide à l’achat ou au crédit-bail (minimum 5 ans) d’une nouvelle voiture plus efficace qu’une autre qui irait au dépotoir. Un budget de 1 milliard de dollars a été annoncé et le programme se déroulerait du 1er juillet au 1er novembre de la même année.

Les consommateurs ont dû livrer en échange de l’aide de “l’Oncle Sam” pour une voiture de moins de 25 ans avec une efficacité de 18 mi / gal ou pire. En d’autres termes, il devait consommer plus de 13 l / 100 km. De plus, il devait fonctionner, être assuré et licencié pour toute l’année. Le moteur serait détruit par un processus de saisie contrôlé.

Le modèle qui a le plus profité du programme était la Toyota Corolla 2009

Le nouveau véhicule devait coûter moins de 45000 $, avoir été fabriqué dans le pays, parcourir au moins 22 miles par gallon (jusqu’à 11 l / 100 km) et améliorer l’efficacité de la voiture à la ferraille d’au moins 2 mi / gal. Pour les micros et les publicités, peu importait qu’ils soient plus efficaces que les anciens, mais ils avaient au moins 10 ans.

Une aide à l’achat du véhicule neuf ou à la location pourrait atteindre 4 500 $. L’effet de la mesure a été immédiat, avant fin juillet, il a fallu injecter 2 000 millions de dollars supplémentaires dans le programme, à court d’argent avant la fin août. Près de 700 000 opérations ont été réalisées en échange de ces 3 000 millions de dollars.

Au début, cela semblait être une bonne idée, mais au fil du temps, il s’est avéré que cela conduisait à une augmentation des ventes à court terme qui n’était pas compensée par la crise qui a suivi, des voitures d’occasion à la retraite qui étaient achetées par des personnes moins riches et n’avaient aucun sens financier ( certains commerçants ont même fermé). Le pays a récupéré seul, y compris le secteur automobile.

Impact réel du programme d’aide par rapport à la tendance attendue du marché à l’époque

Ce programme d’aide était familièrement appelé “Cash for Clunkers”, qui peut être librement traduit par “argent en échange de pots”. L’une des multiples erreurs du programme est qu’une voiture d’un an pourrait être envoyée à la ferraille en échange d’une plus efficace. Et en fait, c’est arrivé. De plus, des centaines de classiques dont la valeur marchande était supérieure à celle de l’aide ont disparu.

Les leçons de ce programme d’aide devraient être prises en compte dans le cas où le gouvernement fédéral déciderait de répéter la décision d’affronter le pays une fois que COVID-19 aurait tué des centaines de milliers d’Américains (100000 victimes ont été considérées par Trump comme acceptable) et l’économie s’est presque effondrée du confinement de la population pendant plusieurs semaines ou quelques mois.

Mark LaNeve, vice-président du marketing de Ford pour le pays, a déclaré à Bloomberg qu’un système d’aide pourrait bénéficier à l’industrie automobile à plusieurs niveaux, et cela inclut les acheteurs. On s’attend à ce que d’autres fabricants nationaux (ou des fabricants étrangers ayant une usine dans le pays) se positionnent en faveur d’une mesure similaire.

Avec un plafond de 45 000 $, les versions de base de la Tesla Model 3 (standard avec quelques extras) pourraient bénéficier.

En cas de survenance, cela devrait être fait avec un petit objectif, pour ne pas gonfler artificiellement les ventes pendant quelques mois. Par exemple, l’aide devrait viser à acquérir des modèles efficaces, et cela ne finit pas par être une excuse pour mettre plus de VUS sur les routes: Et les voitures électriques?

De plus, l’industrie automobile nord-américaine devrait se concentrer sur les modèles de haute technologie. À l’heure actuelle, son modèle de réussite sont les multisegments, les VUS et les camionnettes. Les modèles les plus efficaces sont fabriqués à l’extérieur, et Ford, General Motors et Fiat Chrysler se montrent peu compétitifs à cet égard. Ce gâteau est mangé par les Européens, les Sud-Coréens et les Japonais.

Mais surtout, les dirigeants doivent rechercher l’efficacité de la mesure. Oui, CARS a stimulé les ventes, mais c’était contre-productif. Oui, cela a amélioré l’efficacité moyenne et réduit la consommation d’huile, mais ce n’était pas un moyen efficace de le faire. Oui, le marché se serait redressé de lui-même en l’absence d’une telle aide.