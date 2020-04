Les États-Unis refusent les visas aux immigrants et endommagent leur production agricole

Jeudi dernier, plus de 100 travailleurs ont attendu dans une chaleur étouffante dans un parc du centre-ville de Monterrey, au Mexique, avec des sacs à dos et des valises roulantes à la main, pour recevoir des nouvelles de leurs visas temporaires de travailleur agricole H-2A.

Ils avaient voyagé de partout au Mexique, dans le but de trouver un emploi pour cueillir des fruits et légumes ou pour s’occuper de la pelouse en Floride, au Texas, au Tennessee et dans d’autres États du pays voisin.

Environ un tiers avait voyagé pendant la nuit dans un bus de Guanajuato après que la Petty Harvesting Company, basée en Floride, ait appelé le recruteur Javier Lara avec une demande urgente de travailleurs de la récolte de pastèque. Ils ont fini par rentrer chez eux les mains vides.

“Nous sommes foutus”, a déclaré Lara. “Les pastèques vont pourrir sur le terrain.”

Cet après-midi-là, Lara et ses recrues sont montées à bord du bus pour le voyage de retour de neuf heures au milieu d’une confusion sur la politique américaine en la matière.

La propagation rapide du coronavirus a incité le département d’État américain à suspendre les demandes de visas de routine dans les ambassades et les consulats du monde entier à partir du 18 mars.

Les entreprises de produits frais, qui comptaient 243000 travailleurs H-2A à récolter en 2018, ont immédiatement fait pression sur le gouvernement pour qu’il accorde des exemptions aux travailleurs agricoles.

Mercredi, des responsables du département d’État ont déclaré dans un appel à des journalistes qu’ils avaient renoncé aux exigences d’entrevue en personne pour de nombreux demandeurs de visa H-2A.

Un porte-parole du consulat américain à Monterrey a déclaré dimanche que le personnel limité continuait à traiter les visas H-2A “en raison de la priorité élevée du maintien de la chaîne d’approvisionnement alimentaire des Etats-Unis”.

Cependant, il a ajouté que le consulat avait pris des mesures pour s’assurer qu’il n’y avait pas de groupes de demandeurs de visa au consulat.

Little Harvesting a embauché plus de 855 travailleurs H-2A en 2019, plus que toute autre entreprise qui récolte des pastèques en Floride, selon les données du département américain du Travail. La société n’a pas pu être contactée pour un commentaire.

La Floride a produit plus de 780 millions de livres (près de 354 000 tonnes) de pastèque l’année dernière, soit 22% de la consommation des États-Unis, selon le gouvernement local. En 2018, l’État a recruté 30462 travailleurs des visas H-2A et était deuxième derrière la Géorgie, selon le département américain de l’Agriculture.

Certains des candidats du groupe de Lara avaient déjà passé quelques saisons à récolter dans des champs américains. “C’est la première fois qu’ils ne me laissent pas partir”, a expliqué Jorge Tapia, 32 ans, père de deux enfants qui a travaillé trois saisons précédentes aux Etats-Unis.

En raison de la confusion autour des nouvelles règles d’obtention d’un visa et de la propagation du coronavirus à travers le Mexique, moins de travailleurs arrivent à Monterrey, à 200 kilomètres de la frontière avec les États-Unis et traditionnellement un important point de livraison des visas H-2A.

“Il devrait y avoir au moins deux ou trois personnes qui passent (généralement), au moins”, a déclaré Paulino Chavez, un marchand qui a passé des années à vendre des portefeuilles, des passeports, des sacs banane et des ceintures à des ouvriers agricoles se dirigeant vers le nord.

Sans travailleurs, les producteurs de Floride, de Californie et de l’ensemble des États-Unis pourraient se retrouver avec des récoltes non récoltées dans les champs au début de la récolte. Les citoyens américains n’ont pas récolté de récoltes depuis des décennies.

En Floride, les bleuets, les melons, les carottes, les concombres, les mangues, les pêches et les pastèques sont sur le point d’être récoltés en avril et mai; Tandis que la Californie se prépare à récolter des raisins, des framboises, de la laitue, du brocoli, du chou-fleur, des pêches, des prunes, des nectarines, des melons et des pastèques.

La récolte de ces fruits nécessite “un plus grand degré de compétence qu’on ne le pense généralement”, a déclaré David Puglia, président de la Western Producers Association, qui représente les producteurs de fruits et légumes aux États-Unis.

“Ce sont des travailleurs temporaires, ils viennent faire des emplois que les Américains ne prennent pas”, a-t-il dit.

