L’analyse réalisée par l’économiste John Paul Koning, a montré que les États-Unis ont atteint leur maximum historique de billets en circulation du siècle. Il conclut que les États-Unis sont acculés par COVID-19 et que leurs citoyens tirent le plus d’argent possible des banques.

Situation aux États-Unis

L’étude a été publiée sur le compte Twitter de Koning:

Selon les données publiées, on constate que, du 11 au 18 mars, les billets en circulation aux États-Unis sont passés de 1 809 milliards à 1 843 milliards. Il reflète une augmentation de près de 2% en si peu de temps. La monnaie en circulation, selon des données détaillées, comprend le papier-monnaie, les pièces détenues par le public et dans les coffres des institutions de dépôt.

États-Unis acculés par COVID-19

Cet événement est généré par la préoccupation qui envahit des millions de personnes dans le monde à propos de la propagation de la pandémie de coronavirus.

Les États-Unis sont acculés par COVID-19, mettant fin à la vie de milliers de personnes dans le monde et, à leur tour, ont provoqué une paralysie de l’économie. Avec 140 000 personnes infectées et plus de 2 400 décès, les États-Unis s’attendent à un pic à la mi-avril, New York étant l’État épicentre.

Maintenant, tout cela indique que les citoyens américains retirent le plus d’argent. Principalement par crainte de la pandémie de COVID-19.

Erreur Y2K

L’augmentation en question est la plus importante depuis la fin de 1999, alors qu’il y avait une crainte désagréable d’un effondrement des systèmes numériques mondiaux causé par une erreur de dates numériques, la soi-disant “erreur Y2K” qui a provoqué une frénésie de retraits et d’achats. de panique, inclus aux États-Unis.

Le bogue YK2 est un bogue logiciel provoqué par l’habitude que les programmeurs avaient adoptée de sauter le siècle pour le stockage des dates, généralement pour économiser de la mémoire, en supposant que le logiciel ne fonctionnerait que pendant les années dont les nombres ont commencé avec 19XX.

Aujourd’hui, la crise mondiale déclenchée par l’épidémie de coronavirus a touché presque tous les aspects d’une économie mondialisée. L’interdépendance générée par un tel marché international, tissé entre différents pays et industries, est devenue un cauchemar logistique, industriel et social. Et le marché financier mondial n’était pas l’exception, on peut le voir à la Bourse des États-Unis.

Bitcoin et crypto-monnaies avant le Coronavirus

Actuellement, COVID-19 est le sujet de conversation à travers le monde, générant une peur généralisée de la pandémie. À cet égard, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé un fait inquiétant concernant l’argent liquide qui pourrait être la meilleure raison d’acheter du Bitcoin.

L’Organisation mondiale de la santé a averti la population que des factures sales pourraient propager le viruset a pris des mesures que les citoyens ordinaires peuvent prendre pour prévenir l’infection ou la transmission du coronavirus.

Par conséquent, même le dollar américain peut constituer une menace pour ses citoyens.

L’OMS affirme que les gens peuvent se protéger en s’appuyant sur des méthodes de paiement qui ne nécessitent pas de contact. C’est pourquoi Bitcoin et le reste des crypto-monnaies profitent de l’argent traditionnel.

