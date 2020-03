Les études WRC relocalisent le Rallye d’Argentine entre octobre et novembre

Le Rallye d’Argentine est le seul événement du WRC qui a été reporté pour la crise résultant de la pandémie de COVID-19, du moins pour l’instant. Bien que l’incertitude plane sur plusieurs des épreuves du championnat, la FIA étudie la possibilité de faire de la place dans la seconde moitié du calendrier au tour joué en Argentine. Bien que la priorité du promoteur du WRC et de la FIA elle-même soit de connaître la viabilité des rallyes au Portugal et en Sardaigne, ainsi que d’assurer le transfert du matériel au Kenya, la vérité est que l’option de déplacer le Rallye d’Argentine entre octobre et novembre est réelle.

Le premier point d’action pour le promoteur du WRC est de déplacer tout le matériel et les voitures du Mexique au Kenya, puisque les tests transocéaniques ont leur propre logistique. Peu importe ce qui se passera ensuite avec l’avenir des rallyes au Portugal et en Sardaigne, ce processus est essentiel pour évaluer la relocalisation du Rallye d’Argentine. À cet égard, l’option la plus logique pour la logistique elle-même est que l’événement argentin se tienne entre octobre et novembre, juste avant ou après le Rallye du Japon. En fait, le seul trimestre de l’année est la seule possibilité réaliste de ce changement.

Le coronavirus ‘arrive’ au WRC et oblige le report du Rallye d’Argentine à lire

Placer l’Argentine après le Japon impliquerait que l’événement sud-américain clôturera le calendrier WRC, une option qui pourrait être très intéressante après le report initial du test. Une possibilité qui n’est pas exclue et qui a même fuit de l’environnement d’Oliver Ciesla, responsable du promoteur du WRC jusqu’en juin. En fait, l’option d’avoir le Rallye d’Argentine à la fin de la campagne 2020 était un sujet récurrent de conversation entre pilotes, copilotes et équipes lors du Rallye du Mexique, malgré le fait que beaucoup d’entre eux ont vu cette situation détruire tous leurs plans établis.