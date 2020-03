Les étudiants qui convertissent l’unicel en peinture écologique

Dulce Juárez, David Pantoja et David López ont passé des heures dans un laboratoire pour détecter les substances qui diluaient le polystyrène expansé (unicel), dans le but de le convertir en un nouveau produit. Voyant qu’après un processus chimique, la substance est devenue visqueuse et incolore, ils ont décidé de la pigmenter. C’est là qu’ils ont vu leur opportunité de créer Expandmex.

«Nous voulions savoir comment utiliser l’unicel. Nous avons pu le diluer, le rendre liquide, puis nous avons vu comment il adhérait au verre pétrifié et le laisser sécher était difficile à enlever. Nous avons donc eu l’idée de l’adapter à la peinture. Il suffit de lui donner la couleur car, en diluant l’unicelle, le mélange était presque transparent. Nous avons ajouté des pigments et les propriétés du mélange », explique Pantoja.

L’opportunité commerciale a été détectée de pouvoir réduire la quantité de déchets unicels en devenant une peinture résistante. Le nouveau produit peut être utilisé sur n’importe quelle surface et est même repassé par tous les temps, selon les étudiants et les entrepreneurs.

À la dernière minute, ces jeunes ont inscrit leur projet au Prix de l’innovation durable, organisé par Walmart de México y Centroamérica en coordination avec Socialab, où ils ont atteint la première place. Ici, ils ont obtenu 70,00 pesos comme capital d’amorçage pour leur projet.

Juan Carlos Camargo, directeur adjoint du développement durable chez Walmart, affirme que ce projet a un potentiel de développement. Avec le soutien offert par la chaîne de distribution, les gagnants passent par un processus d’incubation, où les aspects de leur plan d’affaires sont affinés. “Ils reçoivent les conseils et le soutien nécessaires pour avoir un modèle réussi et passer d’une idée à quelque chose de concret et de reproductible.”

