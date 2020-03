Les étudiants soutenus par GM obtiennent un laissez-passer pour la PREMIÈRE Coupe du Monde de Robotique

Le week-end dernier, l’adrénaline, l’excitation et le plaisir étaient en plein essor lorsque 44 des 92 équipes qui se sont inscrites pour le PREMIER Championnat de robotique (pour l’inspiration et la reconnaissance des sciences et de la technologie) 2020 ont disputé le régional de Monterrey, dans le que sept passes ont été accordées à la Coupe du monde de robotique qui se tiendra à Houston, au Texas, du 15 au 18 avril 2020.

Dans cette foire, General Motors a participé avec 10 des 14 équipes qu’elle encadre cette saison, dont 4 ont obtenu le laissez-passer pour la grande fête texane.

Cette année, le défi INFINITE RECHARGE, présenté par Star Wars: Force for Change, a demandé aux élèves du secondaire de concevoir un robot qui, avec deux autres équipes, chacune avec leur robot respectif, ferait face à une autre alliance.

L’objectif est de protéger FIRST City d’une pluie d’astéroïdes avec un bouclier de protection alimenté par des cellules énergétiques représentées par des balles que les robots collectent et déposent dans des conteneurs, les 30 premières secondes ces machines fonctionnent de manière autonome grâce à un logiciel programmé par elles les membres de l’équipe, les étudiants plus tard prennent le contrôle manuel du robot pour poursuivre l’objectif, puis tournent une roue qui représente le panneau de commande et alimentent le niveau d’énergie pour enfin accrocher sur une sorte de pendule qui représente le commutateur d’activation pour Le bouclier protecteur

Toutes les équipes s’affrontent en premier dans une série de qualification, au cours de laquelle les huit premières équipes ont remporté le privilège de choisir leurs deux alliés parmi les concurrents pour disputer la ronde éliminatoire. Dans cette étape, cinq des 10 équipes de GM: Nautilus de Tecnológico de Monterrey, CDMX, Botbusters de Tecnológico de Monterrey, Eugenio Garza Sada de Monterrey, LamBot de Tecnológico de Monterrey, San Luis Potos, Panthers de l’Universidad Panamericana et Cbot’S4 du Centre de Baccalauréat Technologique # 4 de Toluca, ils occupaient respectivement les cinq premières places et avec lui le droit de choisir d’abord leur alliance.

Dans une phase à élimination directe passionnante, l’alliance dirigée par Panther a réussi à se hisser en tant que champion du tournoi et a ainsi obtenu la passe directe pour la Coupe du monde qui cette année aura lieu à Hiuston Texas Houston, Texas du 15 au 18 avril 2020.

Cependant, l’esprit de FIRST ne se concentre pas uniquement sur la démonstration de l’équipe qui a conçu le meilleur robot, car en plus de la passe obtenue par Panthers, avec les deux autres vainqueurs du tournoi, trois autres équipes ont obtenu leur passe en remportant l’un des les prix décernés par le concours.

LamBot a remporté le prix le plus prestigieux de FIRST, qui honore l’équipe qui représente le modèle pour les autres équipes, ainsi que les buts et objectifs du concours.

Pour sa part, WinT TecMilenio du Campus de Toluca a remporté le prix Engineering Inspiration Award qui célèbre un succès exceptionnel dans la démonstration de respect et d’appréciation pour l’ingénierie au sein d’une école ou d’une communauté, ainsi qu’une équipe, a également remporté le Dean’s List Finalist Award qui célèbre Des étudiants exceptionnels dont la passion et l’efficacité dans la réalisation des PREMIERS idéaux sont exemplaires.

Enfin, Botbusters a remporté le prix de la qualité qui célèbre un robot robuste à la fois dans la conception et la fabrication, ainsi que le prix de la sécurité qui reconnaît l’équipe qui va au-delà des principes de sécurité en utilisant des moyens innovants pour éliminer et prévenir les risques et en Enfin, le Wildcard qui a donné la passe directe à la Coupe du monde.

TECGEAR du Tecnológico de Monterrey, Campus Irapuato, qui a remporté le prix Dean’s List Finalist Award, récompense les étudiants exceptionnels dont la passion et l’efficacité dans la réalisation des idéaux de FIRST ont été reconnues par d’autres équipes GM reconnues sans avoir obtenu le laissez-passer pour la Coupe du monde. TECBOT du Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca a remporté le Gracious Professionalism Award qui célèbre la représentation authentique des valeurs fondamentales de FIRST, telles que la découverte, l’innovation, l’impact, l’inclusion, le travail d’équipe sur et hors du terrain de jeu et du plaisir et Nautilus qui Il a remporté le prix du design industriel qui célèbre la forme et la fonction d’un robot de conception efficace, qui relève efficacement les défis posés par le défi de l’année. Cette reconnaissance est définie et délivrée par General Motors dans toutes les PREMIÈRES compétitions dans le monde.

A noter que du 18 au 21 mars, les équipes Abtomat, Blue Ignition, Pink Hawks et Voltec, également soutenues par GM du Mexique, participeront à la deuxième compétition régionale qui se tiendra au Campus Laguna de l’ITESM.

