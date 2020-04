Les experts du Bitcoin partagent leur opinion

Il y a eu de nombreuses appréciations concernant la principale crypto-monnaie sur le marché. Cette fois, il est souligné comment les experts du Bitcoin donnent leur avis sur son prix et son évolution en pleine pandémie de coronavirus.

Opinion d’expert Tim Draper: la pandémie pourrait être le tournant pour Bitcoin

Tim Draper est le premier des experts Bitcoin d’aujourd’hui à partager son opinion. Il estime que l’épidémie de COVID-19 et la crise financière pourraient être le point tournant pour l’adoption de la CTB.

Dans une interview, l’investisseur mondial en capital-risque a déclaré qu’il était sceptique quant au plan de sauvetage du gouvernement concernant l’impression d’argent infini et a déclaré qu’il faudrait des années avant que cet argent “imprègne” l’économie mondiale.

“Ils vont imprimer tout cet argent pour essayer de récupérer l’économie après l’avoir coulé.” “Ils vont l’inonder de beaucoup d’argent, et cet argent vaudra moins, et moins, et moins.”

Draper pense que les gens vont commencer à se tourner vers la BTC parce qu’elle a une offre fixe, contrairement à la monnaie fiduciaire imprimée en milliards par les banques centrales:

“Ce sera une période vraiment intéressante où les gens vont dire” eh bien pourquoi n’utilise-je pas le BTC? “Je sais qu’il n’y en a que 21 millions et nous n’avons pas à nous inquiéter de savoir si un gouvernement dilue sa monnaie en imprimant des tonnes de au lieu de cela, nous pouvons utiliser une monnaie sur laquelle nous sommes tous d’accord et qui fait partie de l’économie et qui est déjà sans friction et ouverte et transparente et mondiale. »

La diffusion mondiale du coronavirus a joué un rôle majeur dans le crash dramatique du marché boursier en 2020, selon l’expert Bitcoin. Le projet de sauvetage pour sauver l’économie mondiale est de 7 billions de dollars et est en augmentation.

Tim Draper pense que cette confluence de facteurs peut être le point de basculement qui permet aux innovations comme la BTC et les contrats intelligents de prospérer.

L’expert Max Keizer a déclaré que le prix du Bitcoin atteindrait 100 000 $

Poursuivant l’avis des experts du Bitcoin, il était connu que, récemment, Max Keiser avait proposé des prévisions concernant le prix du BTC.

En ce sens, il a déclaré que la principale crypto-monnaie du marché pourrait atteindre 100 000 $ d’ici 2020. La CTB pourrait être entraînée par l’épidémie du coronavirus.

Cela a été déclaré dans un épisode de Keizer Report. Le célèbre expert Bitcoin a déclaré que la panique mondiale aurait un impact profond sur l’acceptation de la CTB cette année.

En 2020, il a expliqué: “C’était la deuxième partie de la crise financière mondiale»Ce qui a donné lieu à l’origine au livre blanc Bitcoin en 2009.

“… Maintenant, Bitcoin connaîtra la deuxième partie de la crise financière mondiale, il est déjà proche de 10 000 $ par pièce”, a déclaré l’expert Bitcoin à son partenaire de présentation, Stacey Herbert.

Vitalik Buterin a souligné deux prévisions de prix Bitcoin

La monnaie est devenue l’objet de prévisions de prix sans fin. À la fois optimistes et négatifs, certaines de ces prévisions se sont révélées extrêmement inexactes.

Vitalik Buterin, le co-créateur bien connu du réseau Ethereum et de sa crypto-monnaie native, Ether (ETH), est considéré comme un expert Bitcoin pour son expertise sur le marché de la crypto.

Il a souligné les deux pires prévisions de prix du Bitcoin depuis l’introduction de la monnaie numérique en 2009.

Dans un tweet, Buterin a souligné que les prévisions de prix sur les marchés de la cryptographie sont “Tristement célèbre pour avoir tort”, tant du côté des taureaux que des ours.

Le co-fondateur d’Ethereum a exhorté les gens à ne pas oublier que tout le monde fait des erreurs et a demandé des incitations sociales pour dire des choses “saines”. Buterin a tweeté:

“Je pense donc que trouver des prédictions trop confiantes que les gens ont faites il y a 2 à 5 ans qui étaient terriblement erronées et en rire est une grosse habitude. Nous avons besoin d’au moins une incitation sociale pour dire des choses sensées, et nous devons nous rappeler la faillibilité de chacun. »

Peter Schiff: “BTC va encore s’écraser sur terre”

Peter Schiff, sceptique et commerçant d’or déclaré crypto, cible à nouveau la communauté Bitcoin sur Twitter. Notant que Schiff pourrait être considéré comme un expert dans le discrédit de Bitcoin.

Schiff prédit que les prochaines années verront l’or “Rise” comme la lune en Bitcoin (BTC) “Crashes sur Terre à nouveau”.

Dans un tweet, Peter Schiff prédit un renversement de ce qu’il décrit comme une tendance persistante “Les détenteurs de Bitcoin se moqueront des investisseurs en or”, pour la performance spectaculaire de Bitcoin, qui a été comparée à l’or ces dernières années.

Schiff suppose que la tendance s’inversera lorsque l’or augmentera en tant que “lune” dans les années à venir, prédisant que le prix du Bitcoin “Il va s’écraser sur la Terre.”

Au cours des dernières années, les amateurs de Bitcoin se sont moqués des investisseurs en or parce que #Bitcoin a gagné beaucoup plus que #gold. Au cours des prochaines années, ces rôles s’inverseront, non pas parce que l’or monte plus que Bitcoin, mais parce que les lunes d’or lorsque Bitcoin se replie sur terre.

– Peter Schiff (@PeterSchiff) 11 avril 2020

Peter Schiff s’était auparavant moqué de BTC. Le fan d’or analogique ne veut pas savoir que Bitcoin atteindra de nouveaux sommets comme l’or numérique.

