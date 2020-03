Les exportations de voitures mexicaines baissent en février, est-ce la faute du coronavirus?

L’effondrement de la demande chinoise de véhicules fabriqués au Mexique et un moindre appétit sur les marchés des États-Unis et du Canada, ainsi qu’en Allemagne, au Brésil et en Argentine, qui ont toujours été les principaux importateurs de modèles fabriqués au Mexique, ont eu une incidence sur les exportations de véhicules. au cours du dernier mois.

Selon le rapport Inegi publié vendredi, les exportations de véhicules en février ont totalisé 266035 unités, soit une baisse de 1,9% par rapport à 271075 au même mois de 2019.

«Nous constatons moins de dynamisme sur le marché mondial en février, cependant, il est trop tôt pour dire si cela est dû à la propagation du coronavirus [Covid-19] pour l’Europe. Cela deviendra plus clair dans les mois suivants », a déclaré Fausto Cuevas, directeur de l’Association mexicaine de l’industrie automobile. “Il existe un ensemble de facteurs qui ont un impact sur la demande mondiale de véhicules, l’incertitude dans l’économie mondiale n’est pas uniquement due au coronavirus”, a-t-il ajouté.

Alors que les pays avec des cas de coronavirus Covid-19 tentent de le contenir, l’impact sur l’économie chinoise est déjà évident. En février, la vente de voitures neuves a chuté de 80%. Par conséquent, les exportations mexicaines de véhicules sur ce marché ont chuté de 68,9% pour s’établir à 707 unités, contre 2250 expédiées en février 2019.

La semaine dernière, l’agence de notation des risques Moody’s a estimé que les ventes mondiales de voitures diminueraient de 2,5% en 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus, une baisse supérieure à celle calculée par la firme avant la propagation du virus, de 0,9%.

Cela pourrait affecter la production automobile mexicaine, qui dépend fortement de la demande mondiale. En février, 81% des modèles produits dans les usines mexicaines ont été exportés, selon les données de l’AMIA.

