Les fabricants cherchent à abaisser les limites de CO2 en raison du coronavirus

Bien que les fabricants s’efforcent de réduire les émissions de CO2 pour éviter de lourdes pénalités, l’arrêt de la production sans date de redémarrage en raison du Coronavirus change la donne. Les fabricants recherchent une trêve, une réduction des objectifs et un salut pour les autres. Ils coïncident avec les pertes importantes attendues.

Le coronavirus est une véritable honte mondiale. Un virus puissant qui a pu paralyser la production de voitures, sans connaître le retour à la normalité. Une période qui se marie déjà plus que des pertes de plusieurs millions de dollars et qui a été utilisé pour demander à l’Union européenne une trêve avec les limites exigeantes des émissions de CO2.

Les fabricants travaillent dur sur développer des moteurs plus efficaces, en plus d’éliminer les versions mécaniques moins demandées pour alléger la charge, des mesures qui pourraient être suffisantes si elles pouvaient aujourd’hui produire et vendre des unités. Outre les pertes importantes déjà subies en raison de la fermeture des usines, il y a la grande crise mondiale qui est déjà sérieusement planifiée pour toute l’Europe, de sorte que la baisse des ventes sera beaucoup plus importante.

La valeur moyenne des émissions de CO2 de Toyota, la seule capable de respecter la limite de 95 g / km

Une posture, en partie très logique, par les fabricants. S’il n’y a pas de ventes, il n’y a pas d’argent pour payer des amendes et rehausser la situation financière et économique. Les raisons pour lesquelles ils demandent à l’Union européenne une trêve dans le respect des émissions de CO2. Malgré la gravité de la pandémie, c’est triste à dire, mais certaines marques le considèrent presque comme une providence pour éviter des milliards de sanctions, si l’Europe ne cède pas.

A l’image de «JATO Dynamics» vous avez le classement de Les 20 fabricants avec leurs émissions moyennes de CO2 correspondantes en 2019, données par rapport à 2018, avec plus d’augmentations que de diminutions. Et, comme vous pouvez le voir, Toyota est celui qui arrive en tête avec un chiffre très proche de pouvoir atteindre l’objectif de la moyenne de 95 g / km. Le seul à avoir réduit le chiffre de 2,3 g / km par rapport à 2018, grâce à ses hybrides.

Un exploit qui consiste à ne pas payer un seul euro à titre de pénalités, un objectif pour lequel Peugeot et sa gamme d’hybrides doivent se battre sérieusement s’ils veulent vraiment se rencontrer, comme ils l’ont souligné. A la fin de l’année dernière, la marque du lion marquait une différence de 13,2 g / km avec l’objectif, un montant qui peut être considéré comme négligeable mais, vraiment, il est difficile de le réduire dans le panorama.

