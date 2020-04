Les fabricants de produits alimentaires demandent au gouvernement de reporter la nouvelle règle d’étiquetage

Lors de la conférence de l’après-midi, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a déclaré que “une mauvaise alimentation” était la cause du développement de l’obésité, de l’hypertension et du diabète chez les Mexicains, des maladies responsables de la moitié des décès. qui se produisent au Mexique chaque année, depuis 12 ans, et qui ont maintenant augmenté le nombre de décès dus au COVID-19 chez les personnes âgées de 35 à 55 ans.

“Un élément préoccupant au Mexique, contrairement aux pays européens, est que nous avons une proportion importante de jeunes adultes qui souffrent de complications dues à un ou plusieurs de ces troubles, les plus fréquents étant l’obésité, mais aussi le diabète et l’hypertension, qui est associée à une mauvaise alimentation, provenant en particulier d’une consommation excessive de sel, de sucres, de graisses et de calories “, a-t-il déclaré.

López-Gatell a expliqué que le problème est qu’une alimentation adéquate ne dépend pas toujours de “ce que nous voulons manger” mais de l’offre. “Et au Mexique, il y a un approvisionnement excessif de ces produits industrialisés en excès de sel, de sucres, de graisses et de calories”, a-t-il ajouté.

Pour cette raison, fin mars, le gouvernement a resserré la norme d’étiquetage frontal des aliments et boissons industrialisés: à partir de 2021, les aliments préemballés et les boissons non alcoolisées qui contiennent une ou plusieurs étiquettes d’avertissement pour les graisses saturées, les sucres édulcorants, peuvent ne pas avoir de caractères pour enfants sur les étiquettes, ou inclure des éléments interactifs pour les enfants qui encouragent une consommation excessive.

Mais le Conseil mexicain de l’industrie des produits de consommation (ConMexico) a appelé le gouvernement fédéral à arrêter la mise en œuvre du nouvel étiquetage frontal, dont la première phase commence en octobre, arguant qu’il “génère une pression supplémentaire” sur l’industrie alimentaire et boissons au milieu de la crise économique que la pandémie a généré.

Jaime Zabludovsky, qui préside l’organe représentant Arca Continental, Alpura et Bimbo, entre autres sociétés, a déclaré qu’au milieu de la crise sanitaire, il est coûteux de mettre en œuvre les changements et de respecter la date d’entrée en vigueur de NOM-051, qui réglemente l’étiquetage, dans le cadre de la loi générale sur la santé.

Le représentant de 43 entreprises du secteur de l’alimentation et des boissons a précisé que près de 800 000 produits nécessitent les nouvelles étiquettes, un travail qui nécessite le soutien de nutritionnistes, d’ingénieurs alimentaires, de designers et d’imprimeurs, qui ne sont pas actuellement en activité en raison de mise en quarantaine.

«Nous proposons que la mise à jour de la norme d’étiquetage soit reportée et qu’elle soit effectuée rapidement et en temps opportun. Cette industrie est l’une des plus importantes du pays, force motrice du marché intérieur et clé de l’urgence sanitaire et l’un des défis immédiats auxquels nous serons confrontés est d’encourager la consommation “, a déclaré Zabludovsky, lors de la vidéoconférence” The Role in Commercial Chains in the Attention à la crise »organisé par le Business Coordinating Council.

