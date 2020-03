Les FAC mettent à disposition 2,5 milliards de dollars pour empêcher la propagation du coronavirus

La Banque de développement d’Amérique latine (CAF) mettra à la disposition de ses actionnaires une ligne de crédit d’urgence à décaissement rapide pouvant atteindre 2 500 millions de dollars (2 325 millions d’euros), afin de prévenir l’expansion du coronavirus, assister à la urgence sanitaire et atténuer ses effets sur la croissance économique.

Luis Carranza Ugarte, président exécutif de la CAF, a expliqué que «l’objectif de cette ligne de crédit est d’accélérer l’approbation des opérations pour une attention immédiate qui protégera la santé de la population et soutiendra en temps opportun les mesures qui sont prises par les autorités pour atténuer les effets du COVID-19 sur la qualité de vie des populations et la croissance des économies de la région. Dans des situations comme celle-ci, les organisations multilatérales sont plus importantes que jamais et en tant que partenaires au développement, nous continuerons d’être inconditionnels avec les pays. »

De la CAF, ils ont expliqué que cette initiative s’ajoute à celle annoncée le 3 mars, qui consiste en une ligne de crédit conditionnelle allant jusqu’à 300 millions de dollars (279 millions d’euros) qui a été mise à la disposition des pays pour assister à l’épidémie. du coronavirus.

La CAF a indiqué que ces facilités permettront aux pays d’accéder à un financement opportun, flexible et adaptable aux caractéristiques techniques de chaque contexte.

Carranza Ugarte a ajouté que «nous continuerons à soutenir le système bancaire de nos pays et, en priorité, les banques de développement afin qu’elles puissent allouer des ressources au secteur productif, en particulier aux petites et moyennes entreprises; et nous continuerons à déployer des efforts pour mobiliser des ressources auprès de pays tiers et de partenaires stratégiques en vue de compléter les efforts déployés par nos pays actionnaires ».

D’autre part, la CAF a activé un protocole d’opération sur titres qui comprend une série de mesures préventives dans les pays où elle opère, telles que l’adoption du télétravail, la limitation des déplacements officiels à ceux qui sont nécessaires, la promotion des réunions de visioconférence, entre autres.

Connexes

.