Les familles italiennes recourent de plus en plus aux prêts. Montants records moyens

Conditions de offre extrêmement agréable au goût et de taux d’intérêt minimum pousser les demandes de financement des familles italiennes vers le haut: en 2019, selon la dernière mise à jour du Baromètre du crédit aux ménages, une croissance de + 6,7% par rapport à 2018 est apparue. Plus en détail, l’année dernière, l’augmentation a été de + 4,7% par rapport à la composante des prêts aux particuliers et de + 8,5% pour les prêts. visant l’achat de biens et de services.

Particulièrement lumineux, le dernier mois de 2019 qui a marqué un une croissance globale de + 5,1%, résultat de + 12,8% des demandes de prêts personnels et + 0,8% des prêts finalisés, confirmant une dynamique positive qui a caractérisé tous les mois de l’année. À quelques exceptions sporadiques près, la tendance à la croissance s’est poursuivie de façon quasi continue depuis le second semestre 2014.

Le montant moyen des prêts demandés par les familles

Toujours en référence à toute l’année, le montant moyen des prêts demandés (dans l’ensemble des prêts personnels plus ciblés) il s’établit à 9512 euros (+ 0,2% par rapport à 2018): il s’agit de la valeur moyenne la plus élevée depuis que le CRIF a commencé à analyser systématiquement les informations relatives aux demandes de crédit. Une donnée qui se compare aux quelque 8 600 euros d’il y a dix ans.

Quant à moi prêts ciblés, en 2019, la valeur moyenne requise était de 6806 euros (+ 4,3% par rapport à 2018), établissant également dans ce cas le record absolu des dernières années. Pour les crédits aux particuliers, en revanche, la valeur moyenne demandée par les ménages a connu une légère baisse (-1,3%) par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 12 795 euros.

En ce qui concerne répartition des demandes de prêt par tranche de montant, les données cumulées pour l’ensemble de l’année 2019 confirment la préférence des Italiens pour des valeurs inférieures à 5000 euros (45,9% du total, pour être précis), suivis des tranches comprises entre 100001 et 20000 euros (avec 22,7 %) et entre 5 001 et 10 000 euros (avec 19,1%).

Demandes de prêt par classe de durée

L’analyse de répartition des demandes de prêt par durée confirme cependant qu’en 2019 la classe avec la plus forte incidence était la classe supérieure à 5 ans, avec une part de 26,7% du total tandis que les plans de remboursement pour un maximum de 12 mois ont un poids égal à 15,1% du total.

Il convient de souligner qu’au cours des 10 dernières années, l’incidence des plans de remboursement de plus de 60 mois a régulièrement augmenté, à tel point qu’en 2010 ceux-ci représentaient 20,97% du total, tandis que ceux jusqu’à 12 mois pesaient 17,86%.

Quant à moi prêts ciblés, les demandes ont été concentrées principalement sur une durée inférieure à 12 mois, avec 23,7% du total, tandis que pour les prêts personnels, elles ont de plus en plus abordé la durée de plus de 5 ans, avec une incidence de 45, 8% du total.

La répartition des demandes de prêts par tranche d’âge

Enfin, en observant la répartition des demandes de prêts (personnels + finalisées) par rapport à l’âge du demandeur, le Baromètre CRIF montre qu’en 2019 la fourchette entre 45 et 54 ans était majoritaire, avec une part égale à 25 , 4% du total, suivi peu après entre 35 et 44 ans, avec 22,2%.