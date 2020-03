les femmes dans la science

Réalité proche

María Esperanza Martínez-Romero est chercheuse niveau 3 de la SNI depuis 1999 et au plus haut niveau (D) du programme de stimulation PRIDE de l’UNAM. Elle a été coordinatrice du diplôme en sciences génomiques de la plus haute maison d’études.

Une grande partie de ses recherches se concentre sur l’étude des bactéries bénéfiques pour les plantes, et en particulier sur la façon dont elles contribuent à la fixation de l’azote dans les haricots, les légumineuses et, récemment, les plantations de maïs, bien que l’idéal soit de servir d’autres céréales, commenter. La chercheuse regrette que la participation des femmes à la science au Mexique soit discrète.

Nous sommes une minorité très claire. Dans le même centre de recherche, les femmes sont 30 pour cent

Esperanza Martínez-Romero

Selon les informations du site Internet du Centre des sciences génomiques de l’UNAM, seuls 7 des 29 chercheurs inscrits sont des femmes.

Selon le chercheur, la maternité est l’une des causes qui limite la croissance des femmes dans les sciences. «Les enfants sont très exigeants et la grossesse représente un grand effort physique. Cela signifie qu’à un moment donné de la vie, les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes », dit-il. Selon le chercheur, il y a de nombreux cas d’étudiantes qui tombent enceintes au doctorat et ne le terminent plus ou prennent trop de temps pour le terminer.

Il y a donc des femmes qui décident seulement d’être techniciennes au lieu de chercheuses pour profiter de la flexibilité des horaires et pouvoir combiner le rôle de mère et de scientifique. “Ils créent des groupes, mais pas comme des leaders académiques, mais soutiennent un groupe de recherche, ce qui n’est pas mal, mais je pense que les femmes ont la capacité d’être des leaders.”

.